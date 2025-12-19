Το σχόλιο του Παύλου Μαρινάκη μετά το «όχι» του ΠΑΣΟΚ στη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Την έναρξη μιας νέα εποχής διαφάνειας και νομιμότητας προανήγγειλε ο Παύλος Μαρινάκης αναφερόμενος στην υπερψήφιση στη Βουλή της μεταφοράς των αρμοδιοτήτων τού ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Σχολιάζοντας τη στάση του ΠΑΣΟΚ, ο Παύλος Μαρινάκης αναρωτήθηκε για ποιο λόγο καταψήφισε μια νομοθετική παρέμβαση που θα έχει ως αποτέλεσμα οι νόμιμοι αγρότες και κτηνοτρόφοι να πάρουν παραπάνω χρήματα, και σημείωσε ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης «είναι ακόμα περισσότερο εκτεθειμένος, τόσο στους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα, όσο και στο σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Για τα κόμματα της ελάσσονος αντιπολίτευσης, που καταψήφισαν την εμβληματική αυτή μεταρρύθμιση, κάθε παραπάνω σχολιασμός είναι περιττός» είπε ο χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης.

Αναφερόμενος στο ΠΑΣΟΚ συγκεκριμένα σημείωσε πως «αντιθέτως, αξίζει να σταθούμε λίγο στη στάση του ΠΑΣΟΚ και στα κίνητρα που οδήγησαν τον κ. Ανδρουλάκη σε αυτή την απόφαση. Για ποιο λόγο, το ΠΑΣΟΚ να πει όχι σε μια νομοθετική παρέμβαση που θα έχει ως αποτέλεσμα οι νόμιμοι αγρότες και κτηνοτρόφοι να πάρουν παραπάνω χρήματα; Πώς γίνεται, από τη μία πλευρά, να διαμαρτύρεται το ΠΑΣΟΚ, μαζί με τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, για τις πληρωμές των αγροτών και των κτηνοτρόφων και, από την άλλη, να μην ψηφίζει ένα από τα βασικά προαπαιτούμενα για τη συνέχιση των πληρωμών;».

Συμπλήρωσε πως «ο κ. Ανδρουλάκης, αφού έπεσε στην "παγίδα του κουμπάρου", την οποία ο ίδιος πήγε να στήσει, μετά τη σημερινή στάση του κόμματός του, είναι ακόμα περισσότερο εκτεθειμένος, τόσο στους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα, όσο και στο σύνολο της ελληνικής κοινωνίας».

Η κριτική του ΠΑΣΟΚ

Νωρίτερα σφοδρή κριτική στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ άσκησε από το βήμα της Ολομέλειας της Βουλής ο βουλευτής Ιωαννίνων του ΠΑΣΟΚ, Ιωάννης Τσίμαρης. Ο βουλευτής μεταξύ άλλων σημειώνοντας ότι δεν πρόκειται για μεταρρύθμιση αλλά για θεσμική υποβάθμιση και πολιτική αποποίηση ευθύνης. Όπως ανέφερε, ο ΟΠΕΚΕΠΕ αποτελεί κομβικό εργαλείο άσκησης αγροτικής πολιτικής και όχι έναν απλό μηχανισμό πληρωμών, ενώ η αποσύνδεσή του από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αποδυναμώνει τον στρατηγικό σχεδιασμό της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και δημιουργεί ασάφεια αρμοδιοτήτων και λογοδοσίας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Η ΑΑΔΕ είναι φορολογική και εισπρακτική αρχή. Δεν χαράσσει αγροτική πολιτική και δεν συνομιλεί με τον αγρότη στο χωράφι», τόνισε, επισημαίνοντας ότι σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης η διαχείριση της ΚΑΠ παραμένει θεσμικά συνδεδεμένη με το αρμόδιο υπουργείο.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην πραγματική κατάσταση που βιώνει ο αγροτικός κόσμος, με καθυστερήσεις πληρωμών, αυξημένο κόστος παραγωγής και απουσία συνεκτικού εθνικού σχεδίου για τον πρωτογενή τομέα, τονίζοντας ότι «οι αγρότες, αντί να βρίσκονται στα χωράφια τους, βρίσκονται στους δρόμους».

Ο κ. Τσιμάρης παρουσίασε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την αναδιοργάνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίες περιλαμβάνουν θεσμική θωράκιση του Οργανισμού, διαφανείς και αξιοκρατικές διαδικασίες επιλογής διοίκησης μέσω ΑΣΕΠ, ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, καθιέρωση συστήματος αξιολόγησης, διασύνδεση πληροφοριακών συστημάτων με κρίσιμους δημόσιους φορείς και πλήρη τεχνολογική αυτονομία.

«Ο πρωτογενής τομέας και η κοινωνία δεν αντέχουν άλλους πειραματισμούς. Οι διατάξεις του νομοσχεδίου δεν υπηρετούν ούτε τη διαφάνεια ούτε το δημόσιο συμφέρον», κατέληξε, δηλώνοντας την καταψήφιση του νομοσχεδίου από το ΠΑΣΟΚ.