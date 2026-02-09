«Κλειδώνει» η λίστα των υπουργών που θα πάνε με τον Μητσοτάκη στην Άγκυρα.

Σήμερα αργά το βράδυ θα κλειδώσει η λίστα με τους υπουργούς που θα ακολουθήσουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην Άγκυρα. Οι αντιπροσωπείες των δύο χωρών βρίσκονται σε επικοινωνία για τα πρόσωπα που τελικώς θα κάτσουν στο τραπέζι των συζητήσεων.

Ο σχεδιασμός προβλέπει, πως η κάθε πλευρά προτείνει μια λίστα. Εφόσον ο ομόλογος του υπουργού που προτείνει η μια πλευρά δεν είναι διαθέσιμος λόγω προγράμματος, εξετάζονται εναλλακτικές.

Αν για παράδειγμα δεν μπορεί ο ένας από τους δύο υπουργούς Οικονομικών, συζητείται να γίνει συνάντηση είτε σε επίπεδο υφυπουργών είτε άλλων υπουργών με παρόμοιο αντικείμενο.

Προς το παρόν έχει συμφωνηθεί πως στην Τουρκία θα συναντηθούν οι πολιτικές ηγεσίες των υπουργείων Εξωτερικών. Ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες η παρουσία της υφυπουργού Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί. Και αυτό γιατί ταλαιπωρείται από γρίπη Α και συνεπώς το αν θα ταξιδέψει θα αποφασιστεί την τελευταία στιγμή.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στην Άγκυρα δεν θα βρεθεί ο Νίκος Δένδιας, ενώ αντίθετα στο ταξίδι δεν αποκλείεται να είναι ο Θάνος Πλεύρης.