Οι διοργανωτές των Χειμερινών Ολυμπιακών αγώνων εξετάζουν το πρόβλημα που προέκυψε.

Κερδίζεις ένα μετάλλιο που «κυνηγούσες» για τέσσερα χρόνια και ίσως το ονειρευόσουν από παιδί. Ποια είναι η πρώτη κίνηση; Πανηγυρίζεις φορώντας το. Λάθος. Γιατί τα μετάλλια των Χειμερινών Ολυμπιακών αγώνων Μιλάνο- Κορτίνα 2026 δεν αντέχουν πολύ, όπως αποδεικνύεται.

«Μην χοροπηδάτε με αυτά», είναι η συμβουλή της Μπρίζι Τζόνσον, καθώς η Αμερικανίδα «χρυσή» Ολυμπιονίκης του σκι ελεύθερης κατάβασης είδε το μετάλλιό της να πέφτει από την κορδέλα, καθώς φαίνεται ότι έσπασε το κούμπωμα που το κρατούσε.

«Χοροπηδούσα ενθουσιασμένη και έσπασε. Είμαι σίγουρη ότι κάποιος θα το φτιάξει», δήλωσε ακόμα, παρατηρώντας ότι δεν πρόκειται για μεγάλη ζημιά.

Ανάλογη εμπειρία είχε ο Γιούστους Στρίλο. Κάμερα κατέγραψε τη στιγμή που το χάλκινο μετάλλιο του διαθλητή πέφτει από την κορδέλα του και καταλήγει στο έδαφος, την ώρα που πανηγύριζε με συναθλητές του.

Αλλά και η Αμερικανίδα πρωταθλήτρια του πατινάζ, Αλίσα Λιού, ανάρτησε βίντεο στο οποίο το χρυσό μετάλλιό της από το ομαδικό έχει μείνει χωρίς κορδέλα. «Το μετάλλιό μου δεν χρειάζεται την κορδέλα», σχολίασε.

Ο Αντρέα Φραντσίσι, στέλεχος της οργανωτικής επιτροπής των Χειμερινών Ολυμπιακών αγώνων 2026, δήλωσε ότι αναζητούν μία λύση. «Γνωρίζουμε την κατάσταση, έχουμε δει τις εικόνες. Προσπαθούσε να καταλάβουμε λεπτομερώς αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα», δήλωσε.

«Αλλά προφανώς δίνουμε τη μέγιστη προσοχή σε αυτό το θέμα, καθώς το μετάλλιο είναι το όνειρο των αθλητών, οπότε θέλουμε τη στιγμή που τους το απονέμουν να είναι όλα απολύτως τέλεια, διότι είναι η πιο σημαντική στιγμή», συμπλήρωσε.

Δεν είναι η πρώτη φορά που προκύπτει πρόβλημα με τα Ολυμπιακά μετάλλια. Για παράδειγμα, μετά τους Αγώνες του Παρισιού το 2024, οι διοργανωτές αναγκάστηκαν να αντικαταστήσουν κάποια μετάλλια, όταν αθλητές διαμαρτυρήθηκαν πως είχαν αρχίσει να διαβρώνονται ή να μαυρίζουν.

