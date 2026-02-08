Πρόσθεσε δε, ότι τη συγκίνηση και το άγχος της ενέτεινε ακόμα περισσότερο το γεγονός ότι είχε απέναντι της τον προπονητή της, που είναι και πατέρας.

H πρωταθλήτρια χιονοδρομίας και σημαιοφόρος της Ελλάδας από τη Φλώρινα που άνοιξε την παρέλαση στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, στο Μιλάνο, Νεφέλη Τίτα, μίλησε στο ΕΡΤnews και αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη συγκίνηση που αισθάνθηκε ως σημαιοφόρος της ελληνικής αποστολής.

«Σήμερα είναι η μέρα προπόνησης και περιμένουμε να ξεκινήσουν οι αγώνες μας. Είμαστε όλοι ενθουσιασμένοι. Ανυπομονούμε! Είναι κάτι το οποίο έχουμε προετοιμάσει πάρα πολύ καιρό», σημείωσε αρχικά η πρωταθλήτρια.

Ως προς το πώς αισθάνθηκε που ήταν σημαιοφόρος της ελληνικής αποστολής, η Νεφέλη Τίτα, τόνισε ότι είναι ιδιαίτερα συγκινημένη, καθώς ήταν κάτι που ονειρευόταν από πολύ μικρή. Πρόσθεσε δε, ότι τη συγκίνηση και το άγχος της ενέτεινε ακόμα περισσότερο το γεγονός ότι είχε απέναντι της τον προπονητή της, που είναι και πατέρας και τον οποίον προσπαθούσε να αποφεύγει να κοιτάξει κατά την διάρκεια της παρέλασης.

Ερωτηθείσα σχετικά με το που προπονείται, η Νεφέλη Τίτα εξήγησε ότι δεν είμαι επαγγελματίας αθλήτρια, αλλά φοιτήτρια ιατρικής στο 5ο έτος, στο Καποδιστριακό πανεπιστήμιο, σημειώνοντας ότι δυστυχώς δεν υπάρχουν κέντρα για το άθλημά της στην Ελλάδα, επομένως προσπαθεί όταν είναι στην Αθήνα να κάνει τρέξιμο, γυμναστήριο, ποδήλατο και ρόλερ που είναι υποκατάστατο του σκι αντοχής και έχει ίδια τεχνική.

Σημειώνεται ότι από ελληνικής πλευράς πρώτος ρίχνεται στη μάχη ο Απόστολος Αγγέλης την Τρίτη (10/2), ακολουθεί την Πέμπτη (12/2) η Νεφέλη Τίτα μαζί με την Κωνσταντίνα Χαραλαμπίδου, την Κυριακή (15/2) η Μαρία Ελένη Τσόβουλου, ενώ στις 16 Φεβρουαρίου ο Αλέξανδρος Γκινής, η μεγάλη μας ελπίδα για ένα μετάλλιο.