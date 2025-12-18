Απόψε, Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου έρχεται ο μεγάλος ημιτελικός του GNTM 2025.

Όλα πλέον δείχνουν το δρόμο του μεγάλου τελικού για το GNTM 2025 με τις δοκιμασίες να γίνονται όλο και πιο απαιτητικές όσο ο ανταγωνισμός κορυφώνεται.

Το βράδυ της Τετάρτης 17 Δεκεμβρίου, πραγματοποιήθηκε ο προημιτελικός, με τα δύο αδέρφια να βρίσκονται ο ένας στην κορυφή και ο άλλος έξω από το σπίτι του διαγωνισμού.

Συγκεκριμένα, ο Ανέστης, κατάφερε να αποδώσει στο 100%, ενώ ο Εντουάρντο, ήταν εκείνος με την πιο αδύναμη λήψη.

Σύμφωνα με τα όσα προβλήθηκαν εχθές, οι διαγωνιζόμενοι μπήκαν σε ρόλο «εγκληματιών», πέρασαν από ανάκριση και διεκδίκησαν το «αντικείμενο του πόθου τους», ενώ η Μπέττυ Μαγγίρα βρέθηκε στο πλατό για να συμμετάσχει ενεργά στη φωτογράφιση, αλλά και στην διαδικασία της κριτικής.

Τα περιθώρια έχουν πλέον στενέψει, η κορυφή ανήκει σε αν μόνο μοντέλο, ενώ ο τελικός έρχεται αύριο, Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-df170r7g2uhl?integrationId=40599y14juihe6ly}

Όσα αποκάλυψε ο Εντουάρντο μετά την αποχώρησή του από το GNTM 2025

Ο Εντουάρντο λοιπόν, ήταν τελικά ο πιο «αθώος» και εκείνος που δεν κατάφερε να ενσαρκώσει με απόλυτη επιτυχία τον «εγκληματία», γεγονός που τον οδήγησε στην έξοδο λίγο πριν από τον τελικό. Έτσι, καλεσμένος σήμερα στην εκπομπή «Breakfast@Star», μίλησε ανοιχτά για τη συμμετοχή του.

«Μ’ άρεσε πάρα πολύ. Είναι κάτι που δεν μπορείς να το ζήσεις έξω. Είναι πολύ διαφορετικό, πολύ όμορφο. Η Ζεν έκανε απίστευτη δουλειά με τα κόσνεπτ. Η συμβίωση δεν ήταν εύκολη. Μέχρι να μπεις σε ρυθμό είναι λίγο… Όχι, είμαι πολύ κοινωνικός, μου ήταν εύκολο να δεθώ..», ανέφερε αρχικά ο Εντουάρντο για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό.

Όσον αφορά την πορεία του και την απόδοσή του, είπε: «Προς το τέλος, επειδή είχε πέσει η ψυχολογία μου… δεν τα πήγαινα καλά στα τελευταία πλατό. Πλησιάζαμε στο τέλος και μάλλον αγχώθηκα…».

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της εκπομπής, προβλήθηκε και το απόσπασμα από τη χθεσινή φωτογράφιση και αποχώρηση του Εντουάρντο, ενώ προβλήθηκαν και ορισμένες συμβουλές που άφησε πίσω της η Μπέττυ Μαγγίρα, η οποία βοήθησε στη διεξαγωγή του κόνσεπτ.

Για τη σχέση που αναπτύχθηκε μεταξύ του ίδιου και της Ειρήνης, ο Εντουάρντο ανέφερε, πως δεν είναι βέβαιος αν ήταν η αιτία της καθοδικής του πορείας: «Δεν θεωρώ ότι με επηρέασε τόσο όσο λέγανε… Με την Ειρήνη, είχαμε ένα πολύ έντονο φλερτ, είμαστε καλά μαζί… προς το παρών πάει καλά, ναι… Ίσως ο Ανέστης να έβλεπε κάτι που εγώ δεν το κατάλαβα…».

Μάλιστα, αναφερόμενος στο «αντικείμενο του πόθου» της χθεσινής δοκιμασίας, ο Εντουάρντο διευκρίνισε πως ήταν δική του επιλογή και η Ειρήνη του την έδωσε επειδή το ζήτησε ο ίδιος.

«Με τον Ανέστη είχαμε κάνει πολλές συζητήσεις στο παιχνίδι… Είμαστε πολύ αγαπημένα αδέρφια.. Υπάρχει μεταξύ μας ένας υγιής ανταγωνισμός, ο Ανέστης θέλει να είναι καλύτερος από εμένα και εγώ καλύτερος από εκείνον, αυτό μας «σπρώχνει» και τους δύο. Πιστεύω ότι ο Ανέστης θα είναι στον τελικό και το θέλω. Είναι ο καλύτερος στο διαγωνισμό. Είναι ανταγωνιστικός, αλλά σε έναν διαγωνισμό γιατί να είναι κακό αυτό;».

{https://exchange.glomex.com/video/v-df16kgl6hpxd?integrationId=40599y14juihe6ly}

Τέλος, η Μπέττυ Μαγγίρα, άφησε ορισμένες συμβουλές για τους διαγωνιζόμενους: «Δεν καταλαβαίνανε ότι δεν χρειάζεται να τραβάς με δύναμη. Χρειάζεται να παίξεις το ρόλο γιατί εξαντλούνταν να τραβάνε και χάνανε το στόχο. Πιστεύω τους βοήθησα… Τη Ζεν την ξέρω και λίγο περισσότερο, ήταν πάρα πολύ ζεστοί μαζί μου, ένιωσα σα να είμαι στην παρέα τους», δήλωσε η ηθοποιός.