Όσα θα δούμε στο σημερινό επεισόδιο «Να μ’ αγαπάς».
Η ταυτότητα του Άγγελου αποκαλύπτεται…
Ο Λευτέρης άσχημα χτυπημένος...
Στο σπίτι Καλλιγά η Σοφία απολύει την Κατερίνα, καβγαδίζει με Άννα, Χάρη και Εβίτα, προτού ο Ορφέας επιβάλει τάξη και απομονώσει την Άννα.
Η Φωτεινή φτάνει ως το χειρουργείο αλλά τελικά κρατά το παιδί. Συναντά τη Ζωή και οι δυο τους συμφιλιώνονται για πρώτη φορά ως μάνα και κόρη.
{https://www.youtube.com/watch?v=cKSY5oQVwNQ}
Ο Ορφέας με τον Θεόφιλο ψάχνουν αγωνιωδώς τον Λευτέρη και παγιδεύουν τον Δαμασιώτη, αντιλαμβανόμενοι ότι είναι άνθρωπος του αντίπαλου.
Την ώρα που τον στριμώχνουν, καταφθάνει ο Άγγελος με τους άντρες του και η ταυτότητά του αποκαλύπτεται…