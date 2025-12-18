«Να μ’ αγαπάς», απόψε στις 20:00.

Όσα θα δούμε στο σημερινό επεισόδιο «Να μ’ αγαπάς».

Η ταυτότητα του Άγγελου αποκαλύπτεται…

Ο Λευτέρης άσχημα χτυπημένος...

Στο σπίτι Καλλιγά η Σοφία απολύει την Κατερίνα, καβγαδίζει με Άννα, Χάρη και Εβίτα, προτού ο Ορφέας επιβάλει τάξη και απομονώσει την Άννα.

Η Φωτεινή φτάνει ως το χειρουργείο αλλά τελικά κρατά το παιδί. Συναντά τη Ζωή και οι δυο τους συμφιλιώνονται για πρώτη φορά ως μάνα και κόρη.

{https://www.youtube.com/watch?v=cKSY5oQVwNQ}

Ο Ορφέας με τον Θεόφιλο ψάχνουν αγωνιωδώς τον Λευτέρη και παγιδεύουν τον Δαμασιώτη, αντιλαμβανόμενοι ότι είναι άνθρωπος του αντίπαλου.

Την ώρα που τον στριμώχνουν, καταφθάνει ο Άγγελος με τους άντρες του και η ταυτότητά του αποκαλύπτεται…