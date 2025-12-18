«Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι» - Το καθηλωτικό τελευταίο επεισόδιο για το 2025 απόψε στις 22:30.

Πέντε κορίτσια. Πέντε διαφορετικοί δρόμοι. Ένας προορισμός: Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι.

«Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι»: Απόψε και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 22:30 στον Alpha!

Η Μελισσάνθη νιώθει τύψεις για την κατάσταση του Απόστολου, η Ιουλία ανακαλύπτει κάτι φριχτό για την Μαριέττα, η Ασπασία έρχεται αντιμέτωπη με τη μάνα της, τη Θεοδώρα, η Πολυξένη βγαίνει το πρώτο της ραντεβού με τον Ηλία και η Μαγδαληνή σοκάρεται με την επίθεση στους Σκλαβοδήμους.

26ο Επεισόδιο

Η Μελισσάνθη είναι ευγνώμων που σώθηκε ο άντρας της, αλλά ταυτόχρονα «πνίγεται» στις ενοχές της.

Η Ιουλία παρατηρεί τα σημάδια και τις ουλές στην πλάτη της Μαριέττας, που της έκανε η προηγούμενη «κυρία» της και έρχεται ξανά αντιμέτωπη με τον Κολιοπάνο.

Η Ασπασία δέχεται μια απρόσμενη επίσκεψη από την Θεοδώρα, η οποία παρόλο που δεν εγκρίνει το επάγγελμα της κόρης της, προσπαθεί να διασφαλίσει την ευτυχία της.

{https://www.youtube.com/watch?v=ZW9RGlitm3g}

Η Πολυξένη χρησιμοποιεί για ξεκάρφωμα την προβολή στο σινεμά με την Πελαγία πριν βγει πρώτο ραντεβού με τον Ηλία. Η Μαγδαληνή φροντίζει την τραυματισμένη Φωτεινή, ενώ οι υποψίες όλων στρέφονται στον Μάρκο.

Η Θεοδώρα επικρίνει την Ασπασία.

{https://www.youtube.com/watch?v=XzTgUlHcNvQ}

Πολυξένη και Ηλίας βγαίνουν ραντεβού.

{https://www.youtube.com/watch?v=Hz8k7CFUxTI}

Η Ιουλία ανακαλύπτει κάτι φρικτό σχετικά με την Μαριέττα.

{https://www.youtube.com/watch?v=8tuUTo6ohLo}