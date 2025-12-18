«Να μ’ αγαπάς», Δευτέρα με Πέμπτη στις 20:00.

Οι εξελίξεις, το σενάριο και οι συγκλονιστικές ερμηνείες των πρωταγωνιστών της καθημερινής σειράς του Alpha «Να μ’ αγαπάς», έκαναν το χθεσινό επεισόδιο (17/12/2025) να ξεχωρίσει και να καταγράψει εξαιρετικές επιδόσεις, σημειώνοντας ρεκόρ season to date και επιβεβαιώνοντας την σταθερή προτίμηση του τηλεοπτικού κοινού.

Συγκεκριμένα, η σειρά σημείωσε 25,8% στο σύνολο κοινού, που αποτελεί season’s best, κατακτώντας την πρώτη θέση στη ζώνη προβολής της με διαφορά περίπου +12 ποσοστιαίων μονάδων από το δεύτερο πρόγραμμα.

Παράλληλα, στο δυναμικό κοινό η σειρά κατέλαβε επίσης την πρώτη θέση, σημειώνοντας 14,9%, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της και στις πιο ανταγωνιστικές ηλικιακές ομάδες.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακή ήταν η κάλυψη του επεισοδίου, καθώς 1.434.000 τηλεθεατές παρακολούθησαν τη σειρά έστω και για 1 λεπτό, στοιχείο που αποτυπώνει τη μεγάλη απήχησή της.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε επιμέρους γυναικείο κοινό, το «Να μ’ αγαπάς» έφτασε μέχρι και το 30,8%.

Η σειρά συνεχίζει να αποτελεί μία από τις πιο επιτυχημένες παραγωγές του Alpha, ενισχύοντας σταθερά την κυριαρχία της στη ζώνη προβολής της και κερδίζοντας την εμπιστοσύνη των τηλεθεατών σε κάθε νέο επεισόδιο.