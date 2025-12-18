Ο βασιλιάς Κάρολος δοκίμασε τις ικανότητές του πίσω από τον πάγκο.

Σήμερα, Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου, ο Βασιλιάς Κάρολος, έκανε την έκπληξη και δοκίμασε τις ικανότητές του πίσω από το μπαρ ενώ προσπάθησε να σερβίρει την τέλεια μπίρα κατά την επίσκεψή του στο άνοιγμα του νέου Guinness Open Gate Brewery στο Λονδίνο.

Έτσι λοιπόν, αφού παρακολούθησε προσεκτικά τα όσα έλεγε η ειδικός, πέρασε πίσω από την μπάρα και καθοδηγούμενος από τους εκπρόσωπους της εταιρείας, έριξε στο ποτήρι την μπίρα με την ιδανική ποσότητα αφρού, ενώ στη συνέχεια δοκίμασε, εγκρίνοντας την γεύση.

Ο Βασιλιάς Κάρολος, στο βίντεο, φαίνεται να κρατά με ακρίβεια το ποτήρι, ενώ ανέβασε το μοχλό την κατάλληλη στιγμή ώστε να δημιουργηθεί η «ζύμωση» και να συμπληρώσει την υπολειπόμενη, απαιτούμενη ποσότητα.

Όταν δέχτηκε θετικά σχόλια για την προσπάθειά του, ο ίδιος αποκρίθηκε με χιούμορ: «Για να το λες…».

Η επίσκεψή στο χώρο ωστόσο, ήταν η αφορμή για να ετοιμάσει την τέλεια πίντα για τον εορτασμό του νέου επισκέψιμου χώρου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-df1gs4101x6x?integrationId=40599y14juihe6ly}