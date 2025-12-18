Το MCP Warrior, το απόλυτο μαχητικό show, κάνει πρεμιέρα Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου με ένα εκρηκτικό διπλό επεισόδιο, αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+, με παρουσιαστή τον Γιώργο Αγγελόπουλο.

Ο Γιώργος Αγγελόπουλος, επιστρέφει στην τηλεόραση με το πιο μαχητικό show.

Δέκα κορυφαίοι αθλητές ΜΜΑ μπαίνουν στο οκτάγωνο (αγωνιστικό χώρο), όχι απλώς για τη νίκη — αλλά για την ευκαιρία ζωής. Ένα διπλό έπαθλο που αλλάζει καριέρες: 20.000€ σε μετρητά και επαγγελματικό συμβόλαιο με την BRAVE CF, αξίας άνω των 100.000€, ανοίγοντας τον δρόμο για τη διεθνή σκηνή.

Υπό την καθοδήγηση κορυφαίων προπονητών ΜΜΑ από Ελλάδα και Κύπρο, το MCP Warrior δεν είναι απλώς ένα show.

Είναι ένα πεδίο μάχης χαρακτήρων, αντοχής, πειθαρχίας και καθαρής δύναμης. Πίσω – αλλά και μπροστά – από το MCP Warrior βρίσκονται άνθρωποι με ιστορία, εμπειρία και πραγματικό βάθος στον κόσμο των μαχητικών αθλημάτων.

«MCP Warrior» - Έρχεται με το Γιώργο Αγγελόπουλο

Οι προπονητές:

Αλέξανδρος Καρούσος

Ιδρυτής MCP – Φυσικοθεραπευτής & Προπονητής ΜΜΑ | 50 ετών | Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.

Ο Αλέξανδρος Καρούσος είναι ο άνθρωπος πίσω από το MMA Challenge Pro (MCP) και ένας από τους σημαντικότερους πρωτοπόρους του MMA στην Ελλάδα.

Απόφοιτος Ανώτερης Σχολής Ιατρικών

Επιστημών, με σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό, εξειδικεύτηκε στη φυσικοθεραπεία και τις αθλητικές κακώσεις, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ανάπτυξη της μαχητικής προπονητικής στη χώρα. Υπήρξε ιδρυτής ενός από τους πρώτους συλλόγους MMA στην Ελλάδα και διετέλεσε πρόεδρος των κλάδων Mixed Fight, Grab Fight και Strike Fight, διαμορφώνοντας τις βάσεις του ελληνικού MMA.

Έχει οργανώσει 15 επαγγελματικές και 30 ερασιτεχνικές διοργανώσεις MCP, χτίζοντας ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα μαχητικά brands.

Ιωάννης Καζαντζίδης (Ιβάν)

MCP Heavyweight Champion – Προπονητής Πολεμικών Τεχνών | 25 ετών | Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.

Ο Ιωάννης Καζαντζίδης, γνωστός ως Ιβάν, είναι ένας από τους κορυφαίους heavyweight αθλητές και προπονητές του MCP.

Πτυχιούχος Χημικός Μηχανικός του ΑΠΘ, συνδυάζει ακαδημαϊκή κατάρτιση και αθλητική αριστεία. Είναι αήττητος στο MMA (5-0) και κάτοχος της ζώνης MCP Heavyweight Champion με εντυπωσιακό ρεκόρ 4 KO. Με τεράστιες διακρίσεις στο Παγκράτιο — 2 φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής και Πανευρωπαϊκός Πρωταθλητής και 6× Πανελλήνιος Πρωταθλητής — αποτελεί έναν από τους πιο τίτλουχους αθλητές της γενιάς του.

Ως προπονητής πολεμικών τεχνών και Balintawak Eskrima Instructor, μεταδίδει τεχνική, πειθαρχία και αγωνιστική νοοτροπία σε νέους μαχητές.

Κατέχει Μαύρη Ζώνη 2 Dan στο Kung Fu και Μωβ Ζώνη στο Brazilian Jiu-Jitsu.

Βαρτάν Απαριάν

Προπονητής Εθνικής Ομάδας Πάλης Κύπρου – Μαχητής MMA | 35 ετών | Λευκωσία, Κύπρος

Ο Βαρτάν Απαριάν είναι μία από τις πιο επιδραστικές μορφές της κυπριακής πάλης και ένας ολοκληρωμένος μαχητής MMA με εντυπωσιακή πορεία. Με σπουδές στις Επιστήμες Αθλητισμού, από το 2018 είναι ο Προπονητής της Εθνικής Ομάδας Πάλης Κύπρου, καθοδηγώντας αθλητές που πρωταγωνιστούν σε διεθνείς διοργανώσεις.

Διαθέτει πολυετή εμπειρία σε Πάλη, Τζούντο, BJJ, Sambo και MMA, με δεκάδες παγκύπριους τίτλους, ενώ έχει εκπροσωπήσει την Κύπρο σε παγκόσμια, πανευρωπαϊκά, κοινοπολιτειακά και μεσογειακά πρωταθλήματα.

Στο επαγγελματικό MMA, με ρεκόρ 3-1, έχει αποδείξει την αγωνιστική του δυναμική. Είναι ιδιοκτήτης και επικεφαλής του Dynamo Fight Club στη Λευκωσία, ενός από τα πιο σημαντικά κέντρα μαχητικών τεχνών στην Κύπρο.

Διομήδης Καρατζαΐδης

MMA Fighter – 2 Ος Παγκόσμιος Πρωταθλητής Παγκρατίου (2014) | 35 ετών | Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Ο Διομήδης Καρατζαΐδης είναι επαγγελματίας μαχητής με βαθιές ρίζες στο MMA και σημαντική διοικητική παρουσία στο χώρο των πολεμικών τεχνών.

Απόφοιτος Διεθνούς Εμπορίου (ΤΕΙ Καστοριάς), εργάζεται ως CEO διαχείρισης ακινήτων στην εταιρεία Diomedes Group, συνδυάζοντας επιχειρηματικότητα και αθλητισμό. Ως αθλητής Παγκρατίου έχει σημειώσει μία από τις μεγαλύτερες διακρίσεις Έλληνα μαχητή: τη 2 η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα (Κωνσταντινούπολη 2014).

Έχει επίσης κατακτήσει 1 η θέση στο BJJ στη Βόρεια Ελλάδα, ενώ στο MCP έχει συμμετάσχει σε επίσημους επαγγελματικούς αγώνες, αφήνοντας έντονο αποτύπωμα. Σήμερα υπηρετεί και διοικητικά ως Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελλάδος Hand to Hand & Sambo, συμβάλλοντας στην εξέλιξη των μαχητικών αθλημάτων στη χώρα.

Οι αθλητές:

Ποιο είναι το κοινό σημείο ανάμεσα στη ναυπηγική, την κομμωτική, τη μαγειρική και τις δημοτικές υπηρεσίες;

Με την πρώτη ματιά… κανένα. Κι όμως, στο νέο μαχητικό show «MCP Warrior» όλα αυτά συναντιούνται μέσα από ανθρώπους που, παρά τις εντελώς διαφορετικές καθημερινότητές τους, φορούν τα γάντια, μπαίνουν στο οκτάγωνο και αποδεικνύουν ότι η πραγματική δύναμη δεν κρύβεται μόνο στο σώμα, αλλά και στο χαρακτήρα.

Οι αθλητές του MCP Warrior είναι κάτι πολύ περισσότερο από μαχητές: είναι τιτλούχοι, πρωταθλητές, άνθρωποι με διακρίσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο — και ταυτόχρονα επαγγελματίες, φοιτητές, εργαζόμενοι και δημιουργοί.

Με την ίδια πειθαρχία που δείχνουν στους αγώνες, καταφέρνουν να συνδυάζουν την προπόνηση με τις απαιτήσεις της καθημερινότητας και των επαγγελματικών τους επιλογών.

Ας γνωρίσουμε λοιπόν αυτούς τους ξεχωριστούς αθλητές και τις ιστορίες τους:

Άνγκελ Γκεοργκίεβ Γιάνκοβ

IMMAF Πρωταθλητής Ευρώπης – Μαχητής MMA | 20 ετών| Λάρνακα, Κύπρος

Ο Άνγκελ Γκεοργκίεβ Γιάνκοβ είναι ένας από τους πιο πολλά υποσχόμενους νεαρούς μαχητές MMA στην Ευρώπη. Με καταγωγή από τη Λάρνακα, έχει ξεχωρίσει για την έντονη αθλητική του πειθαρχία και την αγωνιστική του ωριμότητα, κερδίζοντας τον τίτλο του IMMAF European Champion, μία από τις υψηλότερες διακρίσεις στο ερασιτεχνικό MMA παγκοσμίως.

Ξεκινώντας από το kickboxing και εξελισσόμενος στο Μixed Martial Arts, ο Άνγκελ έχει ήδη διαγράψει μια εντυπωσιακή πορεία, έχοντας συμμετάσχει σε κορυφαίες διοργανώσεις και εκπροσωπώντας επάξια την Κύπρο.

Σήμερα, εργάζεται και αγωνίζεται ως Μαχητής MMA, συνεχίζοντας να αναπτύσσει τις δεξιότητές του και να στοχεύει σε ακόμη μεγαλύτερες διεθνείς επιτυχίες.

Αθλήματα: Kickboxing, MMA

Τίτλοι / Διακρίσεις:

• IMMAF European Champion

Σπάρτακος Τσελαρίδης

Πανελλήνιος Πρωταθλητής Judo & Wrestling – Πρωταθλητής Featherweight MCP | 37 ετών | Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Ο Σπάρτακος Τσελαρίδης είναι ένας από τους πιο έμπειρους και ολοκληρωμένους Έλληνες αθλητές στις μαχητικές τέχνες, με πολυετή πορεία στο Judo, την Πάλη, το MMA και το Παγκράτιον.

Με σημαντικές διακρίσεις σε εθνικό επίπεδο, έχει κατακτήσει τον τίτλο του Πανελλήνιου Πρωταθλητή τόσο στο Judo όσο και στην Πάλη, ενώ στη σύγχρονη αγωνιστική σκηνή έχει διακριθεί ως ΠρωταθλητήςFeatherweight στο MMA Challenge Pro (MCP).

Εκπαιδευμένος σε υψηλό επίπεδο και με βαθιά κατανόηση των μαχητικών τεχνών, ο Σπάρτακος έχει αφιερώσει την καριέρα του όχι μόνο στον αγωνιστικό χώρο, αλλά και στη διδασκαλία. Σήμερα εργάζεται ως προπονητής Martial Arts (Judo – MMA), μεταδίδοντας την εμπειρία, τη γνώση και την πειθαρχία του στους νέους αθλητές.

Αθλήματα: Judo, Wrestling, MMA, Παγκράτιον

Τίτλοι / Διακρίσεις:

• Πανελλήνιος Πρωταθλητής Judo

• Πανελλήνιος Πρωταθλητής Wrestling

• Πρωταθλητής Featherweight στο MMA Challenge Pro (MCP)

Ιωάννης Εμίνοβ

MMA & Kickboxing Champion – 2x MCP Champion | 26 ετών | Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Ο Ιωάννης Εμίνοβ είναι ένας ολοκληρωμένος και πολυδιάστατος μαχητής, με διαδρομή που εκτείνεται από τις παραδοσιακές πολεμικές τέχνες έως τα σύγχρονα μαχητικά αθλήματα.

Με έντονη παρουσία στο Taekwondo, Kickboxing, Πυγμαχία και MMA, καθώς και εμπειρία σε αθλήματα όπως ποδόσφαιρο, κολύμβηση και breakdance, έχει αναπτύξει ένα μοναδικό, ευέλικτο και εκρηκτικό αγωνιστικό στυλ.

Ως επαγγελματίας αθλητής, έχει κατακτήσει πολυάριθμους τίτλους, ανάμεσά τους τον τίτλο του Πρωταθλητή στο MMA Challenge Pro (MCP) δύο φορές, δύο φορές τον τίτλο RPC Champion, τον τίτλο WKF Champion και τον τίτλο No Limits Champion, επιβεβαιώνοντας τη θέση του ως έναν από τους κορυφαίους μαχητές της ελληνικής σκηνής. Παράλληλα, είναι πιστοποιημένος προπονητής Ταεκβοντό AOTE.

Αθλήματα: Taekwondo, Kickboxing, Πυγμαχία, MMA, Ποδόσφαιρο, Κολύμβηση, Breakdance

Τίτλοι / Διακρίσεις:

• 2x Πρωταθλητής MCP

• 2x Πρωταθλητής RPC

• Πρωταθλητής WKF

• Πρωταθλητής No Limits

Παύλος Ντατίδης

Boxer – Κάτοχος ζώνης PFC | 25 ετών | Πάφος, Κύπρος

Ο Παύλος Ντατίδης είναι ένας ανερχόμενος επαγγελματίας πυγμάχος από την Κύπρο, γνωστός για τη μαχητικότητα, την τεχνική του κατάρτιση και την αγωνιστική του συνέπεια.

Παρά το νεαρό της ηλικίας του, έχει καταφέρει να ξεχωρίσει στην πυγμαχική σκηνή, κατακτώντας τη ζώνη PFC, επιβεβαιώνοντας έτσι τη δυναμική του παρουσία στο άθλημα. Με σταθερή πορεία στην πυγμαχία, ο Παύλος συνεχίζει να εξελίσσεται, θέτοντας υψηλούς στόχους και επιδιώκοντας ακόμη περισσότερες διακρίσεις στις μελλοντικές διοργανώσεις.

Αθλήματα: Boxing

Τίτλοι / Διακρίσεις:

• Κάτοχος ζώνης PFC

Περικλής Φιλίππου

Πρωταθλητής Kickboxing & Muay Thai | 26 ετών | Λευκωσία, Κύπρος

Ο Περικλής Φιλίππου είναι ένας από τους κορυφαίους Κύπριους μαχητές της νέας γενιάς, με εντυπωσιακές επιδόσεις και πολυδιάστατη παρουσία στις μαχητικές τέχνες.

Με διακρίσεις σε Muay Thai, Kickboxing, Grappling και MMA, έχει χτίσει ένα πλήρες αγωνιστικό προφίλ που τον καθιστά ιδιαίτερα ανταγωνιστικό σε διεθνές επίπεδο.

Το 2023 κατέκτησε τον τίτλο του Παγκόσμιου Πρωταθλητή ICO στο Kickboxing, μία από τις σημαντικότερες στιγμές της καριέρας του. Παράλληλα, έχει στεφθεί Εθνικός Πρωταθλητής Κύπρου στο Muay Thai (2015), στο Kickboxing (2019) και στο MMA (2023), αποδεικνύοντας τη σταθερή ανοδική του πορεία και την εξαιρετική του τεχνική κατάρτιση.

Πέρα από την αγωνιστική του δραστηριότητα, ο Περικλής είναι προπονητής Kickboxing και Muay Thai και ιδιοκτήτης του Ambition Fight Club, όπου μεταδίδει την εμπειρία και το πάθος του σε νέους αθλητές.

Αθλήματα: Muay Thai, Kickboxing, Grappling, MMA

Τίτλοι / Διακρίσεις:

• Παγκόσμιος Πρωταθλητής ICO (Kickboxing, 2023)

• Εθνικός Πρωταθλητής Κύπρου Muay Thai (2015)

• Εθνικός Πρωταθλητής Κύπρου Kickboxing (2019)

• Εθνικός Πρωταθλητής Κύπρου MMA (2023)

Μιχαήλ Παπαδόπουλος

Πρωταθλητής «Επιζώντων Κλουβιού» – Αθλητής MMA & BJJ | 21 ετών | Ασπρόπυργος, Ελλάδα

Ο Μιχαήλ Παπαδόπουλος αποτελεί έναν από τους πιο υποσχόμενους νέους αθλητές των μαχητικών τεχνών στην Ελλάδα.

Με εντυπωσιακή παρουσία στο MMA και στο Brazilian Jiu-Jitsu, έχει ήδη δημιουργήσει αξιοσημείωτο αγωνιστικό ρεκόρ, παραμένοντας αήττητος στο MMA (4-0) και σημειώνοντας 6-1 στο BJJ, δείχνοντας την τεχνική του εξέλιξη και την αγωνιστική του ωριμότητα.

Στο BJJ έχει διακριθεί σε πανελλήνιο επίπεδο, κατακτώντας 3 η θέση το 2022 και 2 η θέση το 2025, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή του πρόοδο στο άθλημα. Παράλληλα, έχει εμπειρία και από άλλα αθλήματα, όπως ποδόσφαιρο και σκάκι, στοιχεία που ενισχύουν τη φυσική και πνευματική του ευελιξία.

Παρά το φορτωμένο αγωνιστικό του πρόγραμμα, ο Μιχαήλ συνεχίζει τις σπουδές του ως φοιτητής Ναυπηγικής, συνδυάζοντας ακαδημαϊκή πορεία και υψηλό επίπεδο αθλητισμού.

Αθλήματα: MMA, Brazilian Jiu-Jitsu (BJJ), Ποδόσφαιρο, Σκάκι

Τίτλοι / Διακρίσεις:

• Ρεκόρ MMA (70 kg): 4-0

• Ρεκόρ BJJ (70 kg): 6-1

• Πανελλήνιος Πρωταθλητής BJJ: 3η θέση (2022), 2η θέση (2025)

• Πρωταθλητής «Επιζώντων Κλουβιού»

Κωνσταντίνος Λεωνίδου

Μαχητής MMA – 5 Γύροι MMA | 37 ετών | Λεμεσός, Κύπρος

Ο Κωνσταντίνος Λεωνίδου είναι ένας έμπειρος και σκληροτράχηλος αθλητής MMA, με πολυετή παρουσία στο άθλημα και αναγνωρισμένη αγωνιστική πορεία τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο.

Στη διάρκεια της καριέρας του έχει ξεχωρίσει για τη μαχητικότητά του, την αντοχή του και την ικανότητά του να ανταπεξέρχεται σε απαιτητικά αγωνιστικά περιβάλλοντα, έχοντας αγωνιστεί σε 5 γύρους MMA, χαρακτηριστικό που αντικατοπτρίζει την υψηλή φυσική και πνευματική του προετοιμασία.

Έχει κατακτήσει τον τίτλο του Πρωταθλητή Ερασιτεχνών Κύπρου στα 65.8 kg, ενώ στο παρελθόν κατέκτησε τη θέση του Νο. 1 μαχητή στην Ελλάδα, αποδεικνύοντας τη συνέπεια και την αξιοπιστία του ως αθλητής κορυφαίου επιπέδου.

Πέρα από τον αθλητισμό, ο Κωνσταντίνος εργάζεται ως δημοτικός υπάλληλος, έχοντας προηγουμένως ολοκληρώσει θητεία στις Δυνάμεις Καταδρομών, εμπειρία που ενίσχυσε την πειθαρχία και την ανθεκτικότητά του.

Αθλήματα: MMA

Τίτλοι / Διακρίσεις:

• Πρώην Νο. 1 στην Ελλάδα

• Πρωταθλητής Ερασιτεχνών Κύπρου (65.8 kg)

Γιώργος Γιαννακίδης

Ερασιτέχνης Αθλητής MMA | 27 ετών | Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Ο Γιώργος Γιαννακίδης είναι ερασιτέχνης αθλητής Μixed Martial Arts με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Με ενεργή παρουσία στις πολεμικές τέχνες και συνεχή προσήλωση στην προπόνηση, στοχεύει να εξελιχθεί και να φτάσει ψηλά στο αγωνιστικό επίπεδο, βαδίζοντας σταθερά και μεθοδικά προς τους στόχους του.

Παράλληλα με την αθλητική του πορεία, εργάζεται ως επαγγελματίας Chef, συνδυάζοντας την πειθαρχία της μαγειρικής τέχνης με τη δυναμική του μαχητικού αθλητισμού.

Αθλήματα: Martial Arts

Τίτλοι / Διακρίσεις: -

Δημήτρης Μοιρώτσος

Παγκόσμιος Πρωταθλητής Παγκράτιου & Μαχητής MMA | 25 ετών | Αθήνα, Ελλάδα

Ο Δημήτρης Μοιρώτσος είναι ένας ολοκληρωμένος μαχητής με σημαντικές διακρίσεις στις πολεμικές τέχνες και έντονη παρουσία στο MMA.

Με αφετηρία το Παγκράτιο, όπου κατέκτησε τον τίτλο του Παγκόσμιου Πρωταθλητή, έχει αποδείξει την τεχνική του υπεροχή και την αγωνιστική του συνέπεια σε υψηλό επίπεδο. Η εξέλιξή του συνεχίστηκε στο MMA, όπου έχει στεφθεί Ερασιτέχνης Πρωταθλητής δύο φορές, δείχνοντας ότι διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις για μια λαμπρή πορεία στο άθλημα.

Με εμπειρία στα Muay Thai και Brazilian Jiu-Jitsu (BJJ), ο Δημήτρης έχει αναπτύξει ένα ισορροπημένο και ιδιαίτερα αποτελεσματικό στυλ, συνδυάζοντας δύναμη, τεχνική και αντοχή. Πέρα από τον αθλητισμό, είναι πιστοποιημένος κομμωτής και εργάζεται επαγγελματικά στον χώρο, ισορροπώντας την καθημερινότητα με την απαιτητική προετοιμασία ενός αθλητή υψηλών προδιαγραφών.

Αθλήματα: MMA, Παγκράτιο, Muay Thai, BJJ

Τίτλοι / Διακρίσεις:

• Παγκόσμιος Πρωταθλητής στο Παγκράτιο

• 2× Ερασιτέχνης Πρωταθλητής στο MMA

Σαμβέλ Αβαγκιάν (Σαμ)

Μαχητής Kickboxing, Muay Thai & MMA| 18 ετών | Αθήνα, Ελλάδα

Ο Σαμβέλ Αβαγκιάν, γεννημένος στην Αρμενία και εγκατεστημένος στην Αθήνα από την ηλικία των 9 ετών, αποτελεί ένα από τα πιο ανερχόμενα νέα πρόσωπα στις μαχητικές τέχνες στην Ελλάδα.

Με ενεργή συμμετοχή σε Καράτε, Kickboxing, Muay Thai και MMA, έχει αναπτύξει ένα ισορροπημένο και εκρηκτικό αγωνιστικό στυλ.

Η σημαντικότερη στιγμή της μέχρι τώρα πορείας του καταγράφηκε την 1η Μαρτίου 2025, όταν πέτυχε εντυπωσιακή νίκη με TKO επί του Νίκου Αθανασόπουλου στο «Quest MMA 14», μια εμφάνιση που τον ανέδειξε ως πολλά υποσχόμενο νεαρό μαχητή στη σκηνή του ελληνικού MMA.

Παρά το νεαρό της ηλικίας του, συνδυάζει τις απαιτητικές προπονήσεις με τις σχολικές του υποχρεώσεις, καθώς είναι μαθητής της 3 ης Λυκείου σε ΕΠΑΛ, δείχνοντας πειθαρχία, ωριμότητα και αποφασιστικότητα.

Αθλήματα: Καράτε, Kickboxing, Muay Thai, MMA

Τίτλοι / Διακρίσεις:

• Νίκη με TKO στο «Quest MMA 14» (2025)