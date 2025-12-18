Η σατιρική εκπομπή του MEGA κυριάρχησε του ανταγωνισμού στη ζώνη μετάδοσής της.

Ο Λάκης Λαζόπουλος αποχαιρέτισε τους τηλεθεατές για το 2025, με το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» να αποτελεί για άλλη μια Τετάρτη την κορυφαία επιλογή του κοινού, καταγράφοντας υψηλές επιδόσεις στους πίνακες τηλεθέασης.

Η σατιρική εκπομπή του MEGA κυριάρχησε του ανταγωνισμού στη ζώνη μετάδοσής της, σημειώνοντας 19,7% στο δυναμικό κοινό 18-54 και τη διαφορά από τον ανταγωνισμό να ξεπερνά τις 5,7 μονάδες.

Το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» ήταν πρώτο με 21,2% και στο γενικό σύνολο, με την κάλυψη να ξεπερνά τα 2,3 εκατομμύρια τηλεθεατές. Σε επιμέρους κοινό, η τηλεθέαση άγγιξε ποσοστό 24,2%.

Το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» ανανεώνει το ραντεβού του με τους τηλεθεατές για τη νέα χρονιά. Ο Λάκης Λαζόπουλος επιστρέφει στην οθόνη του MEGA την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου.