Το σουηδικό μοντέλο εκκμάθησης Αγγλικών που αποτελεί παράδειγμα για πολλές χώρες.

Τα σουηδικά είναι μία «ζωντανή» γλώσσα, η οποία ομιλείται από περίπου 10 εκατομμύρια ανθρώπους σε όλη τη Σκανδιναβική Χερσόνησο, κυρίως σε Σουηδία και Φινλανδία. Παρά το γεγονός ότι τα Αγγλικά στη Σουηδία δεν αποτελούν επίσημη γλώσσα, η νέα γενιά της χώρας ξεχωρίζει για την εντυπωσιακή ευχέρεια στη χρήση της γλώσσας.

Η Σουηδία κατατάσσεται σταθερά στις πρώτες θέσεις στις χώρες με το υψηλότερο επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας, γεγονός που κεντρίζει το ενδιαφέρον. Για τους νέους, τα Αγγλικά δεν αποτελούν απλώς ένα σχολικό μάθημα, αλλά ένα καθημερινό εργαλείο επικοινωνίας, εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας.

Τα Αγγλικά στη Σουηδία βρίσκονται κυριολεκτικά παντού. Από τις διαφημίσεις και τα social media μέχρι την ποπ κουλτούρα και τα μέσα ενημέρωσης, η αγγλική γλώσσα είναι βαθιά ενσωματωμένη στην καθημερινότητα.

Το ίδιο το εκπαιδευτικό σύστημα αναγνωρίζει αυτή την πραγματικότητα. Η γνώση των Αγγλικών θεωρείται απαραίτητη για την πρόοδο στις σπουδές, αλλά και για την επαγγελματική και κοινωνική εξέλιξη των παιδιών. Δεν είναι τυχαίο ότι χρησιμοποιούνται ως «κοινή γλώσσα» σε κάθε περίπτωση όπου κάποιος δεν μιλά καλά σουηδικά - είτε πρόκειται για τουρίστες είτε για μετανάστες.

Μάλιστα, πολλοί ξένοι που ζουν στη Σουηδία αναφέρουν ότι δυσκολεύονται να εξασκήσουν τα σουηδικά τους, καθώς οι ντόπιοι στρέφονται αυτόματα στα Αγγλικά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το σχολείο δίνει το έναυσμα, η καθημερινότητα το πυροδοτεί

Η εκμάθηση των Αγγλικών ξεκινά από νωρίς και δίνει έμφαση κυρίως στην επικοινωνία. Οι μαθητές μαθαίνουν να κατανοούν και να χρησιμοποιούν τη γλώσσα στην πράξη — να μιλούν, να γράφουν, να ακούν και να διαβάζουν με αυτοπεποίθηση.

Σε αντίθεση με πιο παραδοσιακά μοντέλα διδασκαλίας, η έμφαση δεν δίνεται τόσο στη θεωρία ή στην αποστήθιση γραμματικών κανόνων. Αυτό σημαίνει ότι, αν και οι νέοι Σουηδοί μιλούν άνετα Αγγλικά, ενδέχεται να μην έχουν πάντα απόλυτη ακρίβεια στη γραμματική. Ωστόσο, αυτό δεν επηρεάζει την ικανότητά τους να επικοινωνούν αποτελεσματικά.

Ο πραγματικός «καταλύτης» είναι όσα συμβαίνουν έξω από την τάξη. Οι νέοι στη Σουηδία εκτίθενται καθημερινά στα Αγγλικά μέσα από δραστηριότητες που αγαπούν: σειρές και ταινίες, μουσική, social media, video games.

Πλατφόρμες όπως το YouTube, το TikTok ή το Netflix καταναλώνονται κυρίως στα Αγγλικά, ενώ και μεγάλο μέρος της μουσικής που ακούν είναι αγγλόφωνη. Ακόμη και Σουηδοί καλλιτέχνες επιλέγουν συχνά τα Αγγλικά για τα τραγούδια τους.

Παράλληλα, οι νέοι χρησιμοποιούν την αγγλική γλώσσα και στην καθημερινή τους επικοινωνία στο διαδίκτυο ,σε σχόλια, αργκό εκφράσεις ή ακόμα και μεταξύ τους. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που φαντάζονται το μέλλον τους εκτός Σουηδίας, θεωρώντας τα Αγγλικά βασικό «διαβατήριο».

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία είναι ότι πολλοί νέοι μαθαίνουν Αγγλικά χωρίς να το επιδιώκουν συνειδητά. Μέσα από το gaming, τη μουσική ή τα social media, αποκτούν λεξιλόγιο, προφορά και γλωσσικές δομές σχεδόν «αβίαστα».

Αυτός ο συνδυασμός, τυπικής εκπαίδευσης και καθημερινής έκθεσης δημιουργεί ένα ιδιαίτερα αποτελεσματικό περιβάλλον μάθησης. Το σχολείο παρέχει τις βάσεις, αλλά η πραγματική εξοικείωση έρχεται μέσα από τη συνεχή χρήση.

Η περίπτωση της Σουηδίας δείχνει πως η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας δεν περιορίζεται στην τάξη. Όταν η γλώσσα ενσωματώνεται στην καθημερινότητα και συνδέεται με τα ενδιαφέροντα των νέων, η μάθηση γίνεται πιο φυσική, πιο ουσιαστική και τελικά πιο αποτελεσματική.

Με πληροφορίες από theconversation.com