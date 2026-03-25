Η εμπειρία της Σουηδίας δείχνει ότι η τεχνολογία από μόνη της δεν εγγυάται καλύτερη εκπαίδευση.

Το 2009 οι σχολικές τάξεις στη Σουηδία γνώρισαν μια σημαντική αλλαγή. Τα παραδοσιακά σχολικά βιβλία άρχισαν να εξαφανίζονται από θρανία και ράφια, ενώ στη θέση τους εμφανίστηκαν φορητοί υπολογιστές και tablet. Οι μαθητές συνδέονταν σε πλατφόρμες για ανάγνωση, γραφή και υποβολή εργασιών, και η τάξη αναδιαμορφώθηκε γύρω από τις ψηφιακές συσκευές.

Όπως αναφέρει το indiandefencereview, στόχος ήταν να προετοιμαστεί η νέα γενιά για έναν κόσμο που βασίζεται στην τεχνολογία, ενσωματώνοντας ψηφιακές δεξιότητες στη μάθηση και καθιστώντας τις συσκευές κεντρικά εργαλεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Η μετάβαση στην ψηφιακή μάθηση υποσχόταν ευκολία στην πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό, ευελιξία στην εργασία και συνεργασία, καθώς και την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων που θα εναρμονίζονταν με την καθημερινή ζωή των μαθητών.

Για αρκετά χρόνια, η ψηφιοποίηση φαινόταν να λειτουργεί: τα έντυπα βιβλία είχαν χάσει τον κεντρικό τους ρόλο και οι μαθητές συνήθιζαν να πλοηγούνται στα μαθήματα μέσω των συσκευών. Οι εκπαιδευτικοί αναδιαμόρφωναν τις μεθόδους τους γύρω από ένα σύστημα βασισμένο σε λογισμικό και συνδεσιμότητα, ενώ η ψηφιακή τάξη θεωρούνταν σύμβολο προόδου και εκσυγχρονισμού.

Προβλήματα στην πράξη

Παρά τις αρχικές προσδοκίες, η εμπειρία των σχολείων έδειξε ότι η συνεχής χρήση οθονών είχε αρνητικές συνέπειες στην καθημερινή μάθηση. Η απόσπαση της προσοχής έγινε κοινό φαινόμενο, καθώς οι μαθητές μπορούσαν εύκολα να παίζουν παιχνίδια, να μπαίνουν σε κοινωνικά δίκτυα ή να περιηγούνται γενικά στο διαδίκτυο κατά τη διάρκεια των μαθημάτων.

Η κατανόηση μεγάλων κειμένων και η διατήρηση της συγκέντρωσης αποδείχθηκαν δύσκολες, ενώ οι συνήθειες γραφής και η ποιότητα των εργασιών επηρεάστηκαν αρνητικά. Οι εκπαιδευτικοί δεν δίδασκαν πλέον μόνο το περιεχόμενο των μαθημάτων, αλλά αναγκάζονταν να διαχειρίζονται και τις περισπασμούς που προέκυπταν από τις συσκευές.

Η επιστροφή στο χαρτί

Δεκαεπτά χρόνια μετά την ψηφιακή στροφή, η Σουηδία αναθεωρεί την πολιτική της. Μεταξύ 2022 και 2025, η χώρα διέθεσε 104 εκατομμύρια ευρώ, περίπου 120 εκατομμύρια δολάρια, για να επαναφέρει τα έντυπα σχολικά βιβλία στα βασικά μαθήματα. Η επιστροφή δεν είναι νοσταλγική, αλλά πρακτική. Στόχος είναι η μείωση της διάσπασης της προσοχής και η ενίσχυση της συγκέντρωσης και της κατανόησης κειμένων.

Τα έντυπα βιβλία θεωρούνται πλέον πιο κατάλληλα για συνεχή ανάγνωση και σταθερή μάθηση, προσφέροντας ένα πλαίσιο που υποστηρίζει τις θεμελιώδεις δεξιότητες των μαθητών.

Η ψηφιοποίηση μπορεί να προσφέρει ευελιξία και καινοτομία, αλλά η ουσιαστική μάθηση απαιτεί συνδυασμό εργαλείων, με επιλογή μέσων που βασίζεται στις πραγματικές ανάγκες των μαθητών. Η επιστροφή στα βιβλία υπογραμμίζει τη σημασία της πρακτικής προσέγγισης, όπου η τεχνολογία και τα έντυπα μέσα συνεργάζονται για να εξασφαλίσουν την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση.