Η αυξανόμενη χρήση των οθονών από παιδιά και εφήβους έχει φέρει στο προσκήνιο την ανάγκη για πιο ουσιαστικό έλεγχο του ψηφιακού χρόνου. Ιδιαίτερα τα σύντομα βίντεο, όπως τα Shorts του YouTube, μπορούν εύκολα να κρατήσουν ένα παιδί «κολλημένο» για ώρες. Πλέον, όμως, οι γονείς έχουν στη διάθεσή τους νέα εργαλεία για να θέσουν σαφή όρια.

Η πλατφόρμα δίνει τη δυνατότητα ορισμού ημερήσιου χρόνου προβολής αποκλειστικά για τα Shorts. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να καθορίσετε πόσα λεπτά την ημέρα θα μπορεί το παιδί σας να παρακολουθεί τέτοιου τύπου περιεχόμενο, ακόμα και να μηδενίσετε το όριο, απενεργοποιώντας πλήρως τη ροή.

Για να το πετύχετε, θα χρειαστεί πρώτα να δημιουργήσετε έναν εποπτευόμενο λογαριασμό για το παιδί σας μέσω των ρυθμίσεων γονικού ελέγχου. Η διαδικασία είναι απλή και γίνεται μέσα από λίγα βήματα, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να επιλέξετε και το κατάλληλο επίπεδο περιεχομένου με βάση την ηλικία.

Αφού ενεργοποιηθεί ο εποπτευόμενος λογαριασμός, μπορείτε να μεταβείτε στις ρυθμίσεις γονικού ελέγχου και να ορίσετε:

ημερήσιο όριο προβολής για τα Shorts

υπενθυμίσεις για διαλείμματα

ώρα ύπνου (ώστε να διακόπτεται η χρήση συγκεκριμένες ώρες)

Αξίζει να θυμάστε ότι τα εργαλεία είναι μόνο η αρχή. Η ουσία βρίσκεται στη σχέση που χτίζετε με το παιδί σας γύρω από τη χρήση της τεχνολογίας. Μιλήστε ανοιχτά για το τι βλέπει, δείξτε ενδιαφέρον για τους δημιουργούς που παρακολουθεί και εξηγήστε γιατί είναι σημαντικό να υπάρχει μέτρο. Επίσης, δοκιμάστε να παρακολουθείτε μαζί περιεχόμενο. Έτσι θα κατανοήσετε καλύτερα τι το ελκύει και θα μπορέσετε να το καθοδηγήσετε προς πιο ποιοτικές επιλογές.

Πώς να ορίσετε όριο προβολής στα Shorts του YouTube

Αν θέλετε να περιορίσετε τον χρόνο που περνά το παιδί σας βλέποντας Shorts στο YouTube, μπορείτε να το κάνετε εύκολα μέσα από τις ρυθμίσεις της εφαρμογής:

Συνδεθείτε στην εφαρμογή YouTube.

Πατήστε στην καρτέλα You .

Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις (Settings).

Επιλέξτε Time management (Διαχείριση χρόνου).

Πατήστε στο Shorts feed limit (Όριο Shorts).

Διαλέξτε το ημερήσιο χρονικό όριο που θέλετε.

Μπορείτε ακόμη και να το ορίσετε στο 0 λεπτά, απενεργοποιώντας πλήρως τα Shorts.

Ανεξάρτητα από την ηλικία, μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για οποιονδήποτε θέλει να μειώσει τον χρόνο που περνά κάνοντας scroll. Η καρτέλα των Shorts δεν θα εμφανίζει πλέον βίντεο μόλις φτάσετε το όριο που έχετε θέσει, αλλά μόνο μια ειδοποίηση ότι «έχετε φτάσει το όριο προβολής Shorts».