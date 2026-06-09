Το μοιραίο περιστατικό εκτυλίχθηκε στην κουζίνα του σπιτιού.

Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε ανάμεσα σε δύο άνδρες στη Ρόδο, οι οποίοι διατηρούσαν φιλικές σχέσεις και διέμεναν κάτω από την ίδια στέγη. Το επεισόδιο κατέληξε στον θανάσιμο τραυματισμό ενός 63χρονου άνδρα, ενώ ο 55χρονος φερόμενος ως δράστης συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το θύμα φιλοξενούνταν στην κατοικία του 55χρονου, με τον οποίο συνδεόταν φιλικά. Ωστόσο, φαίνεται πως η συμβίωσή τους συνοδευόταν από εντάσεις και προβλήματα που επηρέαζαν τη μεταξύ τους σχέση.

Το μοιραίο περιστατικό εκτυλίχθηκε στην κουζίνα του σπιτιού, την ώρα που ο οικοδεσπότης καθάριζε πατάτες. Προηγήθηκε έντονη λογομαχία, κατά την οποία ο 63χρονος φέρεται να ενοχλούσε επίμονα τον 55χρονο. Η ένταση κλιμακώθηκε και, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο 55χρονος χρησιμοποίησε το μαχαίρι που κρατούσε, τραυματίζοντας σοβαρά τον συγκάτοικό του στην περιοχή του λαιμού.

Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του, καθώς η αιμορραγία που προκλήθηκε ήταν ιδιαίτερα σοβαρή.

Οι αστυνομικές αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού, ενώ εξετάζονται όλα τα στοιχεία που αφορούν το ιστορικό και την κατάσταση των δύο ανδρών.

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Ο 55χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στην Ασφάλεια, όπου συνεχίζεται η προανάκριση για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.