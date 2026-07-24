Στην επίθεση στο λύκειο Apalachee στην Τζόρτζια των ΗΠΑ τέσσερα άτομα έχασαν τη ζωή τους.

Ένοχος για όλες τις κατηγορίες που του αποδίδονται δήλωσε την Παρασκευή (24/07) ο 16χρονος Κολτ Γκρεί, ο οποίος τον Σεπτέμβρη του 2024 πραγματοποίησε ένοπλη επίθεση σε σχολείο της πολιτείας Τζόρτζια των ΗΠΑ, σκοτώνοντας τέσσερα άτομα και τραυματίζοντας άλλα εννέα.

Ο Γκρέι εμφανίστηκε ενώπιον του Ανωτέρου Δικαστηρίου της κομητείας Μπάροου και αποδέχθηκε και τις 55 κατηγορίες, χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια συμφωνία με τον εισαγγελέα.

Η ποινή δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα, αφού το δικαστήριο θα ακούσει πρώτα τις αγορεύσεις των δύο πλευρών, καθώς και τις καταθέσεις θυμάτων και συγγενών. Ο 16χρονος αντιμετωπίζει ακόμη και ισόβια κάθειρξη, χωρίς δυνατότητα πρόωρης αποφυλάκισης.

{https://x.com/CourtTV/status/2080684437877014979}

Το αιματηρό περιστατικό

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στις 4 Σεπτεμβρίου στο λύκειο Apalachee στην πόλη Γουίντερ της Τζόρτζιας, 80 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Ατλάντα.

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Ο Κολτ Γκρέι, τότε 14 ετών και μαθητής της πρώτης Λυκείου, είχε μεταφέρει το ημιαυτόματο τυφέκιο μέσα στο σχολείο κρυμμένο σε κυλινδρική θήκη αφισών.

Από τα πυρά του έχασαν τη ζωή τους οι 14χρονοι μαθητές Κρίστιαν Ανγκούλο και Μέισον Σέρμερχορν, καθώς και οι εκπαιδευτικοί Κριστίνα Ιριμίε, 53 ετών, και Ρίτσαρντ Άσπινγουολ, 39 ετών.

{https://x.com/theinformant_x/status/1831369664339042425}

Παρά το νεαρό της ηλικίας του, ο δράστης παραπέμφθηκε να δικαστεί ως ενήλικος.

Καταδικάστηκε και ο πατέρας του

Η υπόθεση είχε προκαλέσει αίσθηση στις Ηνωμένες Πολιτείες και λόγω της ποινικής δίωξης του πατέρα του δράστη.

Τον Μάρτιο του 2026, ο Κόλιν Γκρέι κρίθηκε ένοχος για 27 κατηγορίες, μεταξύ των οποίων και για ανθρωποκτονία δεύτερου βαθμού, επειδή είχε χαρίσει στον γιο του, ως χριστουγεννιάτικο δώρο, το όπλο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση.

Η υπόθεση θεωρήθηκε μία από τις ελάχιστες στις ΗΠΑ όπου γονέας καταδικάστηκε για τον ρόλο του σε μαζική ένοπλη επίθεση που διέπραξε το παιδί του.

Οι προειδοποιήσεις που αγνοήθηκαν

Κατά τη διάρκεια της δίκης, οι εισαγγελικές αρχές υποστήριξαν ότι ο πατέρας γνώριζε ανησυχητικές ενδείξεις για τη συμπεριφορά του γιου του, αλλά δεν έλαβε τα απαραίτητα μέτρα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο ανήλικος είχε εκδηλώσει βίαιη συμπεριφορά στο σπίτι και διατηρούσε ακόμη και «μνημείο» αφιερωμένο σε δράστες σχολικών επιθέσεων.

{https://x.com/CollinRugg/status/1833476368794824751}

Οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι, παρά τα εμφανή προειδοποιητικά σημάδια, ο πατέρας του επέλεξε να του προσφέρει το όπλο που χρησιμοποιήθηκε αργότερα στο πολύνεκρο μακελει