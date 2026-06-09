Μετά τον Κυρανάκη Μαρκόπουλος και Σιμόπουλος.

Όπως η επιλογή του Κ. Κυρανάκη στη Ν.Δ. δεν ήταν τυχαία έτσι τυχαία δεν ήταν και η αντικατάσταση του Δ. Μαρκόπουλου από τον Στρ. Σιμόπουλο στη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου.

Και οι δύο κρίθηκε στο Μαξίμου ότι έχουν σχέσεις με το «σαμαρικό στοιχείο» και ως εκ τούτου θα μπορέσουν να ανακόψουν διαρροές δυσαρεστημένων «γαλάζιων» από τη Ν.Δ. στο νέο κόμμα Σαμαρά.

Εξ ου και ο κ. Σιμόπουλος σε ραδιοφωνική συνέντευξη που παραχώρησε χθες στον ΣΚΑΙ είπε ορθά κοφτά ότι ο Αντώνης Σαμαράς πήρε τον δρόμο του διαχωρίζοντας και επίσημα την θέση του από τον πρώην εκλεκτό του Πρόεδρο. Με τις σχέσεις τους να είχαν διαρραγεί από την εποχή που ο κ. Σιμόπουλος είχε ψηφίσει τα ομόφυλα ζευγάρια

Ε.Σ.