Στα 46,66 εκατ. ευρώ ανήλθε η συνολική αξία των ακάλυπτων επιταγών και των απλήρωτων συναλλαγματικών που καταγράφηκαν στο πρώτο εξάμηνο του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τειρεσίας, με την εικόνα του Ιουνίου να εμφανίζει επιδείνωση.

Οι ακάλυπτες επιταγές που εισήχθησαν στο σύστημα από τον Ιανουάριο έως και τον Ιούνιο ανήλθαν συνολικά σε 1.896 τεμάχια, συνολικής αξίας 39,4 εκατ. ευρώ. Μόνο τον Ιούνιο καταγράφηκαν 285 ακάλυπτες επιταγές, αξίας 5,23 εκατ. ευρώ, έναντι 267 επιταγών ύψους 4,78 εκατ. ευρώ τον Μάιο. Σε μηνιαία βάση, ο αριθμός τους αυξήθηκε κατά 6,74% και η αξία τους κατά 9,23%.

Και στις απλήρωτες συναλλαγματικές, ο Ιούνιος εμφάνισε έντονη επιδείνωση. Στο εξάμηνο καταγράφηκαν συνολικά 3.007 συναλλαγματικές, αξίας 7,26 εκατ. ευρώ. Τον Ιούνιο οι νέες εγγραφές έφθασαν τις 513, συνολικού ύψους 1,44 εκατ. ευρώ, από 448 και 1,03 εκατ. ευρώ αντίστοιχα τον Μάιο.

Η μηνιαία αύξηση διαμορφώθηκε σε 14,51% ως προς τον αριθμό και σε 39,87% ως προς την αξία. Ακόμη εντονότερη είναι η μεταβολή σε ετήσια βάση, καθώς σε σχέση με τον Ιούνιο του 2025 οι απλήρωτες συναλλαγματικές αυξήθηκαν κατά 23,02% σε τεμάχια και κατά 83,68% σε αξία.

Τεχνικά, η αύξηση των ακάλυπτων επιταγών και των απλήρωτων συναλλαγματικών συνδέεται με επιμήκυνση του κύκλου μετατροπής κεφαλαίου κίνησης σε μετρητά. Όταν οι επιχειρήσεις εισπράττουν αργότερα από τους πελάτες τους, αλλά εξακολουθούν να πρέπει να εξυπηρετούν μισθοδοσία, προμηθευτές, φόρους και δανειακές υποχρεώσεις, δημιουργείται χρηματοδοτικό κενό. Το κενό αυτό μεταφέρεται συχνά στην εφοδιαστική αλυσίδα μέσω μεγαλύτερων πιστώσεων και καθυστερήσεων πληρωμών, προκαλώντας ένα είδος «αλυσιδωτής» πίεσης στη ρευστότητα.

Αν η τάση συνεχιστεί για περισσότερους μήνες και συνοδευτεί από αύξηση ληξιπρόθεσμων οφειλών, καθυστερήσεων πληρωμών και ανάγκης για βραχυπρόθεσμο δανεισμό, τότε θα αποτελεί ισχυρότερη ένδειξη ουσιαστικής επιδείνωσης των συνθηκών ρευστότητας στην πραγματική οικονομία.