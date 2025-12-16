Τον Οκτώβριο καταγράφηκαν 655 ακάλυπτες επιταγές, συνολικής αξίας 12,13 εκατ. ευρώ, που αποτέλεσαν το υψηλότερο μηνιαίο επίπεδο του έτους.

Υποχώρηση κατέγραψαν οι ακάλυπτες επιταγές και οι απλήρωτες συναλλαγματικές στο 11μηνο Ιανουαρίου–Νοεμβρίου 2025, με το συνολικό τους ύψος να περιορίζεται στα 90,6 εκατ. ευρώ, από 109,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Συστήματος Αθέτησης Υποχρεώσεων της «Τειρεσίας», οι ακάλυπτες επιταγές ανήλθαν σε 77,9 εκατ. ευρώ και οι απλήρωτες συναλλαγματικές σε 12,7 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, στο 11μηνο του 2025 εισήχθησαν συνολικά 4.291 ακάλυπτες επιταγές, συνολικής αξίας 77,89 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη μέσα στη χρονιά χαρακτηρίστηκε από έντονες διακυμάνσεις, με κορύφωση το φθινόπωρο. Τον Οκτώβριο καταγράφηκαν 655 ακάλυπτες επιταγές, συνολικής αξίας 12,13 εκατ. ευρώ, που αποτέλεσαν το υψηλότερο μηνιαίο επίπεδο του έτους. Τον Νοέμβριο, ωστόσο, ο αριθμός περιορίστηκε στις 428 επιταγές, με την αξία τους να διαμορφώνεται στα 8 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας σε μηνιαία βάση μείωση κατά 34,66% στον αριθμό και 33,99% στην αξία, εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στην υψηλή βάση σύγκρισης του Οκτωβρίου.

Σε ετήσια βάση, πάντως, η εικόνα παραμένει μεικτή. Τον Νοέμβριο του 2025 ο αριθμός των ακάλυπτων επιταγών αυξήθηκε κατά 5,16% σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2024, ενώ το συνολικό ποσό ενισχύθηκε κατά 18%. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι, παρά τη μηνιαία αποκλιμάκωση, οι πιέσεις στην αγορά δεν έχουν εξαλειφθεί πλήρως, αντανακλώντας τις συνεχιζόμενες δυσκολίες στη διαχείριση των οικονομικών υποχρεώσεων.

Αντίστοιχα, στα 12,7 εκατ. ευρώ ανήλθε η αξία των απλήρωτων συναλλαγματικών στο διάστημα Ιανουαρίου–Νοεμβρίου 2025. Κατά το ενδεκάμηνο, εισήχθησαν συνολικά 5.579 απλήρωτες συναλλαγματικές, με τη μεγαλύτερη μηνιαία επιβάρυνση να καταγράφεται τον Σεπτέμβριο, όταν καταχωρίστηκαν 675 τεμάχια συνολικής αξίας 1,6 εκατ. ευρώ. Στους επόμενους μήνες ακολούθησε αποκλιμάκωση.

Τον Νοέμβριο του 2025 καταγράφηκαν 473 απλήρωτες συναλλαγματικές, συνολικής αξίας 1,24 εκατ. ευρώ. Σε σχέση με τον Οκτώβριο, ο αριθμός τους μειώθηκε κατά 11,26%, ωστόσο η αξία αυξήθηκε κατά 21,07%, γεγονός που υποδηλώνει αύξηση του μέσου ποσού ανά συναλλαγματική. Σε ετήσια βάση, η επιβάρυνση είναι σαφής, καθώς τον Νοέμβριο του 2025 ο αριθμός των απλήρωτων συναλλαγματικών αυξήθηκε κατά 20,66% και η συνολική αξία τους κατά 42,87% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024. Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνει ότι, παρά τις μηνιαίες διακυμάνσεις και τη συνολική μείωση στο ενδεκάμηνο, οι πιέσεις στην αγορά παραμένουν έντονες.