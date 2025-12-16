Το φως, η θερμοκρασία, το οξυγόνο και ο χρόνος είναι οι αόρατοι εχθροί του εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου, που μπορούν να υποβαθμίσουν την ποιότητά του ακόμη και μέσα σε λίγους μήνες.

Ένας από τους σημαντικότερους λόγους υποβάθμισης του εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου είναι οι συνθήκες αποθήκευσής του.

Οι ειδικοί συμφωνούν πως οι «εχθροί» του ελαιολάδου είναι το φως, η θερμοκρασία, το οξυγόνο και ο χρόνος.

Το φως, όχι μόνο από τον ήλιο αλλά και από την απλή λάμπα που έχουμε στο σπίτι, επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα του λαδιού.

Μια ομάδα ερευνητών συνέκρινε για 12 μήνες τη συμπεριφορά δύο εξαιρετικά παρθένων ελαιολάδων, αποθηκεύοντάς τα με διαφορετικούς τρόπους (το ένα αποθηκεύτηκε σε χώρο όπου έβλεπε φως και το άλλο σε σκοτεινό χώρο). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το προϊόν που αποθηκεύτηκε στο σκοτάδι είχε χαμηλότερα επίπεδα οξείδωσης.

Διατήρησε επίσης τα θετικά του χαρακτηριστικά σε μεγαλύτερη ένταση καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους σε σύγκριση με το άλλο. Επιπλέον, η διάρκεια ζωής του προϊόντος που αποθηκεύτηκε σε σκοτεινό χώρο είναι μεγαλύτερη από εκείνη του προϊόντος που αποθηκεύτηκε σε χώρο με φως.

Τέλος, ένα ακόμη σημαντικό εύρημα ήταν ότι μετά από 2 μήνες, το προϊόν που εκτέθηκε στο φως κατά την αποθήκευση δεν ήταν πλέον... εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο.

Τενεκές VS γυαλί

Η θερμοκρασία αποθήκευσης του εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου είναι ένας σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει την ποιότητά του.

Σε έρευνα που δημοσιεύθηκε το 2017, οι ερευνητές μελέτησαν τη συμπεριφορά του προϊόντος σε θερμοκρασίες 6°C και 26°C, καθώς και σε δύο τύπους συσκευασίας (σκούρο πράσινο γυαλί και «τενεκέ»).

Η μελέτη διήρκεσε 125 ημέρες. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι με την αποθήκευση του εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου σε δοχεία από σκούρο γυαλί και σε χαμηλές θερμοκρασίες μπορεί να αποτραπεί η υποβάθμιση της ποιότητάς του.

Επιπλέον, ένα σημαντικό εύρημα της έρευνας ήταν ότι ο συνδυασμός «τενεκέ» και υψηλών θερμοκρασιών αποθήκευσης (26°C) οδηγεί σε υποβάθμιση της ποιότητας. Συγκεκριμένα, το δείγμα που μελετήθηκε παρουσίασε το γευστικό ελάττωμα της ταγγίλας.

Τι συμβαίνει με το οξυγόνο

Όταν αγοράζουμε μια συσκευασία και την ανοίγουμε, επιτρέπουμε στο οξυγόνο να εισέλθει και να έρθει σε επαφή με το προϊόν. Έρευνα που διήρκεσε 3 χρόνια μελέτησε, μεταξύ άλλων, την επίδραση του οξυγόνου στην ποιότητα του προϊόντος.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το οξυγόνο επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα όχι μόνο ως προς τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά αλλά και ως προς τις χημικές αναλύσεις.

Ούτε ο χρόνος όμως είναι καλός σύμμαχος της ποιότητας του εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου. Σε αντίθεση με το κρασί, όπου συχνά απαιτείται χρόνος για να αναπτυχθούν όλα τα θετικά του χαρακτηριστικά, το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο χάνει τα θετικά του χαρακτηριστικά με την πάροδο του χρόνου.

Πώς θα αποθηκεύσετε σωστά το ελαιόλαδο