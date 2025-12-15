Οι όροι και οι προϋποθέσεις.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για προσλήψεις ΑΣΕΠ, στην Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς έχει ανοίξει προκήρυξη για την κάλυψη 66 νέων θέσεων εργασίας στον κλάδο ΔΕ Προσωπικό Ασφαλείας.

Η προκήρυξη αφορά ανάγκες ασφάλειας, φρούρησης και συνοδείας χρηματαποστολών και υλοποιείται σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία. Η διαδικασία απευθύνεται τόσο σε άνδρες όσο και σε γυναίκες που πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν υποψήφιοι ηλικίας από 21 έως 30 ετών, οι οποίοι διαθέτουν ελάχιστο ανάστημα 1,70 μέτρα, δεν έχουν καταδικαστεί για ποινικά αδικήματα και δεν έχουν στερηθεί πολιτικών δικαιωμάτων. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η κατοχή απολυτηρίου Λυκείου, ενώ ο βαθμός και το είδος του τίτλου σπουδών λαμβάνονται υπόψη στη μοριοδότηση. Παράλληλα, η προκήρυξη θέτει ως υποχρεωτικά προσόντα την πιστοποιημένη γνώση Αγγλικών επιπέδου Β2, καθώς και την πιστοποιημένη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή σε επεξεργασία κειμένου, υπολογιστικά φύλλα και χρήση διαδικτύου, καθιστώντας σαφές ότι δεν αρκεί μόνο το απολυτήριο για τη συμμετοχή στη διαδικασία.

Ως αποδεκτοί τίτλοι σπουδών γίνονται δεκτά το απολυτήριο Λυκείου, το ΤΕΕ Β’ Κύκλου και το πτυχίο ΕΠΑΛ, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και σε πιστοποιήσεις ΣΑΕΚ ή ΙΕΚ σε ειδικότητες που σχετίζονται με την ασφάλεια, όπως η ειδικότητα Στελέχους Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών ή Στελέχους Υπηρεσιών Ασφαλείας. Η ύπαρξη τέτοιων πιστοποιήσεων μπορεί να επηρεάσει θετικά τη μοριοδότηση των υποψηφίων, εφόσον δηλωθούν και τεκμηριωθούν σωστά στον φάκελο υποψηφιότητας.

Στο πεδίο της γλωσσομάθειας, τα Αγγλικά επιπέδου Β2 είναι υποχρεωτικά, ενώ επιπλέον μόρια αποδίδονται σε υποψηφίους που διαθέτουν Αγγλικά επιπέδου C1 ή πιστοποιημένη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας, όπως Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά ή Ισπανικά σε επίπεδο Β2. Αντίστοιχα, οι ψηφιακές δεξιότητες αποτελούν βασικό στοιχείο της προκήρυξης, καθώς απαιτείται πιστοποιημένη γνώση βασικών εφαρμογών γραφείου και υπηρεσιών διαδικτύου.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται και στη στρατιωτική θητεία των ανδρών υποψηφίων, η οποία δεν αντιμετωπίζεται απλώς ως τυπικό προσόν αλλά αξιολογείται ποιοτικά. Υπηρέτηση ως έφεδρος αξιωματικός, σε μονάδες Ειδικών Δυνάμεων, στη Στρατονομία, Ναυτονομία ή Αερονομία, στην Προεδρική Φρουρά, καθώς και θητεία ως ΕΠ.ΟΠ. ή Ε.Π.Υ. συνεκτιμώνται θετικά και αυξάνουν τη συνολική βαθμολογία. Παράλληλα, τεκμηριωμένη προϋπηρεσία σε Σώματα Ασφαλείας αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα και μπορεί να καθορίσει την τελική κατάταξη των υποψηφίων.

Η επιλογή των υποψηφίων βασίζεται σε σύστημα μοριοδότησης που λαμβάνει υπόψη τον βαθμό του απολυτηρίου, τους αναγνωρισμένους τίτλους και τις πιστοποιήσεις σε ειδικότητες ασφαλείας, τη γλωσσομάθεια, τις ψηφιακές δεξιότητες, τη στρατιωτική θητεία και την επαγγελματική εμπειρία σε συναφή αντικείμενα. Επιπλέον, ενισχυτικά κριτήρια, όπως η πολυτεκνική ιδιότητα, η κατοχή τίτλων σπουδών σε τομείς ασφάλειας και η θητεία σε μονάδες υψηλών απαιτήσεων, μπορούν να προσδώσουν επιπλέον μόρια.

Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται έως και τις 29 Δεκεμβρίου 2025 και η κατάθεση των φακέλων γίνεται αυτοπροσώπως στα Αστυνομικά Τμήματα της κατοικίας ή της διαμονής των υποψηφίων, σύμφωνα με όσα προβλέπει η προκήρυξη.