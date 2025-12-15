H απάντηση της κυβέρνησης στα αιτήματα των αγροτών.

Με μισή ώρα και πλέον καθυστέρηση ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας έδωσε την απάντηση της κυβέρνησης στα αιτήματα των αγροτών.

«Η κυβέρνηση και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αντιμετωπίζουμε με απόλυτη σοβαρότητα τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου. Και πάντοτε προσπαθούμε να εξαντλούμε τα περιθώρια στήριξης με εθνικά κονδύλια και ευρωπαϊκούς πόρους, επιδεικνύοντας την αναγκαία ευαισθησία. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν προβλήματα προς αντιμετώπιση

Ορισμένα από τα αιτήματα που θέτουν οι αγρότες είναι δίκαια, και αντανακλούν τις πιέσεις που δέχεται ο πρωτογενής τομέας από το κόστος παραγωγής, τις διεθνείς εξελίξεις και τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Όλοι γνωρίζουν πως η κυβέρνηση είναι σε διάλογο μαζί τους τους τελευταίους μήνες.

Από την δική μας πλευρά, όπως έχει ξεκαθαρίσει ο ίδιος ο πρωθυπουργός, υπάρχει η βούληση να συζητήσουμε ουσιαστικά όλα τα ζητήματα που απασχολούν τον αγροτικό κόσμο. Σε αυτό το πλαίσιο, έχουμε εξετάσει προσεκτικά κάθε αίτημα, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις ανάγκες των παραγωγών όσο και τις αντοχές της οικονομίας, αλλά και το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο.

»Τους τελευταίους μήνες έχουμε ικανοποιήσει μια σειρά αιτημάτων ενώ έχουν ομαλοποιηθεί οι πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά τα προβλήματα του περασμένου καλοκαιριού. Όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα επεξεργαζόμαστε μαζί με τα συναρμόδια Υπουργεία αιτήματα των αγροτών μας. Και υπάρχουν περιθώρια να εξεταστούν παρεμβάσεις που αφορούν:

- στο κόστος παραγωγής, μέσα από ρυθμίσεις που μειώνουν άμεσα τις επιβαρύνσεις και ενισχύουν τη ρευστότητα των παραγωγών,

- στην ενέργεια, με τη διασφάλιση σταθερής και πιο χαμηλής τιμής για το αγροτικό ρεύμα,

- στα καύσιμα, και ειδικότερα στο ζήτημα του αγροτικού πετρελαίου στην αντλία

-στον ΕΛΓΑ, με άμεσες αλλαγές στον κανονισμό, ώστε οι αποζημιώσεις να καλύπτουν το 100% της ασφαλιζόμενης ζημίας

-στην ενίσχυση των κλάδων που πιέζονται περισσότερο, όπως η κτηνοτροφία και συγκεκριμένες καλλιέργειες. Η νέα ενίσχυση θα προκύψει από την αξιοποίηση αδιάθετων ποσών της βασικής ενίσχυσης της ΚΑΠ. Τα ποσά αυτά είναι αποτέλεσμα της εξυγίανσης του ΟΠΕΚΕΠΕ και των στοχευμένων διασταυρωτικών ελέγχων της ΑΑΔΕ.

Γι’ αυτό καλούμε, άμεσα, τους εκπροσώπους των αγροτών σε ουσιαστικό διάλογο, προκειμένου να εξετάσουμε και επιμέρους ζητήματα. Όσο νωρίτερα γίνει, τόσο καλύτερα. Και για τους αγρότες και για όλες τις υπόλοιπες κοινωνικές ομάδες. Με σεβασμό στις ανάγκες τους, αλλά και με επίγνωση των πραγματικών δυνατοτήτων της χώρας. Η κοινωνία περιμένει υπευθυνότητα τόσο από την κυβέρνηση όσο και από τους εκπροσώπους των αγροτών».

Ο Κώστας Τσιάρας κλείνοντας τις ολιγόλεπτες ανακοινώσεις κάλεσε «άμεσα τους εκπροσώπους των αγροτών» σε διάλογο για να εξετάσουμε και επιμέρους ζητήματα. Όσο νωρίτερα, τόσο καλύτερα. Η κοινωνία περιμένει υπευθυνότητα, τόσο από την κυβέρνηση, όσο και από τους εκπροσώπους των αγροτών, ε'ιπε κλείνοντας τις ανακοινώσεις.

Οι ανακοινώσεις Τσιάρα

{https://www.youtube.com/watch?v=d8iFJ5ifdMs}

Νωρίτερα, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανέφερε: «Όπως αντιλαμβάνεστε δεν θα πάμε σε λογική παροχών, αλλά θα μπορέσουμε να συζητήσουμε μαζί τους. Υπάρχουν αιτήματα απολύτως μαξιμαλιστικά αλλά και αιτήματα που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν λόγω των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα τεθεί πλαίσιο με στόχο να δίνουμε όσα παραπάνω μπορούμε συνολικά στους ανθρώπους της παραγωγής, αλλά στο μέτρο του λογικού και εφικτού. Η Ελλάδα πλήρωσε πολύ ακριβά τη λογική της πλειοδοσίας και των ανέξοδων υποσχέσεων. Ως προς τις συνέπειες του να κλείνεις λιμάνια, αεροδρόμια και να ρισκάρεις χημειοθεραπείες νομίζω ότι πρέπει να υπάρχουν κάποια όρια, οι συνέπειες του νόμου, αυτόν εφαρμόζουμε».

»Απευθύνω ξανά κάλεσμα για συζήτηση ειλικρινή χωρίς τελεσίγραφα αλλά το Κράτος έχει αντοχές. Και καμία κινητοποίηση δεν πρέπει να οδηγεί σε ταλαιπωρία» ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης.