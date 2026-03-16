Λεπτό προς λεπτό η 98η Τελετή Απονομής των βραβείων Όσκαρ. Το άρθρο ενημερώνεται συνεχώς.

Η 98η Τελετή Απονομής των βραβείων Όσκαρ έχει ξεκινήσει στο Dolby Theater του Χόλιγουντ με παρασουσιαστή τον κωμικό Κόναν Ο'Μπράιεν, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Το «Sinners» (Αμαρτωλοί), αναδείχτηκε σε μεγάλο φαβορί με το ρεκόρ των 16 υποψηφιοτήτων. Ακολουθούν οι ταινίες «Μια Μάχη Μετά την Άλλη» του Πολ Τόμας Άντερσον με 13 υποψηφιότητες, «Frankenstein», «Συναισθηματική Αξία» και «Marty Supreme» με 9 και «Άμνετ» με 8. Το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας διεκδικεί επίσης και η «Βουγονία» του Γιώργου Λάνθιμου, η οποία συγκεντρώνει συνολικά τέσσερις υποψηφιότητες.

Η φετινή απονομή περιλαμβάνει για πρώτη φορά τη νέα κατηγορία Καλύτερου Casting.

Η τελετή μεταδίδεται ζωντανά από το αμερικανικό δίκτυο ABC και μέσω streaming από την πλατφόρμα Hulu. Στην Ελλάδα η τελετή μεταδίδεται αποκλειστικά από την COSMOTE TV.

Την τελετή απονομής ανοίγει το Όσκαρ Β' Γυναικείου Ρόλου στην Έιμι Μάντιγκαν για το «Weapons», μια αναμενόμενη νίκη που δεν διαψεύδει τα προγνωστικά.

Τα βραβεία με μια ματιά

Το Όσκαρ Καλύτερου Αnimation στο «KPop Demon Hunters», την καλύτερη ταινία στην ιστορία του Netflix με τα περισσότερα views, η οποία γράφει ιστορία στον θεσμό καθώς οι δημιουργοί του, Maggie Kang και Michelle Wong είναι οι πρώτοι Νοτιοκορεάτες που κερδίζουν χρυσό αγαλματίδιο στην συγκεκριμένη κατηγορία. Η ΚPop γιορτάζει στα φετινά Όσκαρ και το χιτ του Netflix κάνει δύο στα δύο, κερδίζοντας -όπως ήταν αναμενόμενο- και το Όσκαρ Καλύτερου Τραγουδιού για το «Golden».

Το «Frankenstein» (επίσης του Netflix), κερδίζει τα Όσκαρ Κοστουμιών, Μακιγιάζ/Κομμώσεις και Σχεδιασμός Παραγωγής φαβορί και στις τρεις κατηγορίες.

Τη νέα κατηγορία, Kάστινγκ, εγκαινιάζει η ελληνικής καταγωγής Κασσάνδρα Κουλουκουντή για το «Μια Μάχη Μετά την Άλλη».

Στην κατηγορία Ταινία Μικρού Μήκους (Live Action) σημειώνεται το εξαιρετικά σπάνιο φαινόμενο στα βραβεία της Ακαδημίας, δύο ταινίες να ισοβαθμούν και να μοιράζονται το Όσκαρ από κοινού. Όπως συμβαίνει δηλαδή εδώ με τα δύο φαβορί της κατηγορίας: «The Singers» και «Two People Exchanging Saliva».

Ο Σον Πεν τους κερδίζει όλους και αποσπά το τρίτο του βραβείο Όσκαρ, στην κατηγορία Β' Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στην ταινία «Μια Μάχη Μετά την Άλλη».

Ο Πολ Τόμας Άντερσον κερδίζει το Όσκαρ Διασκευασμένου Σεναρίου για το «Μια Μάχη Μετά την Άλλη», ένα σενάριο που «πάλευε» 20 χρόνια και το οποίο αφιερώνει στα τέσσερα παιδιά του. Η ταινία κερδίζει επίσης το Όσκαρ Μοντάζ.

Οι «Αμαρτωλοί» (Sinners) των 16 υποψηφιοτήτων, κερδίζουν το πρώτο τους Όσκαρ για απόψε, στην κατηγορία Πρωτότυπο Σενάριο, ενώ ακολουθεί το Όσκαρ Μουσικής.

Επίσης, η Ότομ Σεγιέν Ντουράλντ Αρκαπώ γράφει ιστορία στα 98 χρόνια των Βραβείων της Ακαδημίας με τους «Αμαρτωλούς», ως η πρώτη γυναίκα που κερδίζει Όσκαρ Φωτογραφίας.

Το φαβορί της κατηγορίας, «Avatar: Fire and Ash» κερδίζει Όσκαρ Οπτικών Εφέ, ενώ κάτι ανίστοιχο συμβαίνει και στην κατηγορία Καλύτερος Ήχος με το -φαβορί- «F1: The Movie».

Η Νορβηγία κερδίζει για πρώτη φορά Όσκαρ Διεθνούς Ταινίας με την ταινία - φαβορί της κατηγορίας, «Συναισθηματική Αξία».

Δείτε αναλυτικά όλους τους νικητές των Βραβείων Όσκαρ 2026:

Καλύτερη Ταινία

«Βουγονία»

«Frankenstein»

«Άμνετ»

«Marty Supreme»

«Μια Μάχη Μετά την Άλλη»

«Συναισθηματική Αξία»

«Αμαρτωλοί»

«Ο Μυστικός Πράκτορας»

«F1: Η Ταινία»

«Train Dreams»

Σκηνοθεσία

Πολ Τόμας Άντερσον, «Μια Μάχη Μετά την Άλλη»

Ράιαν Κούγκλερ, «Αμαρτωλοί»

Τζος Σάφντι, «Marty Supreme»

Γιοακίμ Τρίερ, «Συναισθηματική Αξία»

Κλόι Ζάο, «Άμνετ»

Α' Ανδρικός Ρόλος

Τιμοτέ Σαλαμέ, «Marty Supreme»

Λεονάρντο ΝτιΚάπριο, «Μια Μάχη Μετά την Άλλη»

Ίθαν Χοκ, «Blue Moon»

Μάικλ Μπ. Τζόρνταν, «Αμαρτωλοί»

Βάγκνερ Μόουρα, «Μυστικός Πράκτορας»

Α' Γυναικείος Ρόλος

Τζέσι Μπάκλεϊ, «Άμνετ»

Ρόουζ Μπερν, «Αν Είχα Πόδια Θα σε Κλωτσούσα»

Ρενάτε Ράινσβε, «Συναισθηματική Αξία»

Έμα Στόουν, «Βουγονία»

Κέιτ Χάντσον, «Song Sung Blue»

Διασκευασμένο Σενάριο

Μάγκι Ο' Φάρελ και Κλόι Ζάο, «Άμνετ»

Πολ Τόμας Άντερσον για το «Μια Μάχη Μετά την Άλλη» (νικητής)

Κλιντ Μπέντλεϊ και Γκρεγκ Κουένταρ, «Train Dreams»

Γουίλ Τρέισι, «Βουγονία»

Γκιγιέρμο ντελ Τόρο, «Frankenstein»

What time is it? Time to celebrate. Paul Thomas Anderson wins Best Adapted Screenplay for ONE BATTLE AFTER ANOTHER! #Oscars pic.twitter.com/oc9Raln2IT — The Academy (@TheAcademy) March 16, 2026

Πρωτότυπο Σενάριο

Ρόμπερτ Κάλοου, «Blue Moon»

Ράιαν Κούγκλερ, «Αμαρτωλοί» (νικητής)

Ρόναλντ Μπρονστάιν και Τζος Σάφντι, «Marty Supreme»

Γιοακίμ Τρίερ και Έσκιλ Βογκτ, «Συναισθηματική Αξία»

Τζαφάρ Παναχί, «Ένα Απλό Ατύχημα»

B' Γυναικείος Ρόλος

Ελ Φάνινγκ, «Συναισθηματική Αξία»

Ίνγκα Ιμπσντότερ Λιλεάας, «Συναισθηματική Αξία»

Έιμι Μάντιγκαν, «Weapons» (νικήτρια)

Γούνμι Μοσάκου, «Αμαρτωλοί»

Τεγιάνα Τέιλορ, «Μια Μάχη Μετά την Άλλη»

Β' Ανδρικός Ρόλος

Μπενίσιο Ντελ Τόρο, «Μια Μάχη Μετά την Άλλη»

Τζέικομπ Ελόρντι, «Frankenstein»

Ντελρόι Λίντο, «Αμαρτωλοί»

Σον Πεν, «Μια Μάχη Μετά την Άλλη» (νικητής)

Στέλαν Σκάρσγκαρντ, «Συναισθηματική Αξία»

Μουσική

«Bugonia»

«Frankenstein»

«Άμνετ»

«Μια Μάχη Μετά την Άλλη»

«Αμαρτωλοί» (νικήτρια ταινία)

Κοστούμια

«Frankenstein» (νικήτρια ταινία)

«Άμνετ»

«Marty Supreme»

«Αμαρτωλοί»

«Avatar: Fire and Ash»

Stitched for Oscar gold. Congratulations to Kate Hawley on winning Best Costume Design for FRANKENSTEIN! #Oscars pic.twitter.com/SUgAX4AKap — The Academy (@TheAcademy) March 15, 2026

Φωτογραφία

«Marty Supreme»

«Frankenstein»

«Μια Μάχη Μετά την Άλλη»

«Αμαρτωλοί» (νικήτρια ταινία)

«Train Dreams»

A historic win behind the lens. Autumn Durald Arkapaw becomes the first woman of color to win the Oscar for Best Cinematography for SINNERS! #Oscars pic.twitter.com/6rV8an7dte — The Academy (@TheAcademy) March 16, 2026

Μοντάζ

«Marty Supreme»

«Μια Μάχη Μετά την Άλλη» (νικήτρια ταινία)

«F1: The Movie»

«Αμαρτωλοί»

«Συναισθηματική Αξία»

Καλύτερο Τραγούδι

Golden, «KPop Demon Hunters» (νικητής)

I Lied to You, «Αμαρτωλοί»

Train Dreams, «Train Dreams»

Dear Me, «Relentless»

Sweet Dreams Of Joy, «Viva Verdi!»

Σκηνογραφία

«Frankenstein»

«Αμαρτωλοί»

«Άμνετ»

«Marty Supreme»

«Μια Μάχη Μετά την Άλλη»

Διεθνής Ταινία

«Συναισθηματική Αξία» (Νορβηγία) (νικήτρια)

«Sirat» (Ισπανία)

«O Μυστικός Πράκτορας» (Βραζιλία)

«Η Φωνή της Χιντ Ρατζάμπ» (Τυνησία)

«Ένα Απλό Ατύχημα» (Γαλλία)

Ταινία Animation

«Arco»

«Elio»

«KPop Demon Hunters» (νικήτρια)

«Little Amélie or the Character of Rain»

«Ζωούπολη 2»

Idols by day. Hunters by night. Oscar winners tonight. KPOP DEMON HUNTERS secures the Oscar for Best Animated Feature Film! #Oscars pic.twitter.com/J2a58sJ2Ci — The Academy (@TheAcademy) March 15, 2026

Ντοκιμαντέρ - Μεγάλου Μήκους

«The Alabama Solution»

«Come See Me in the Good Light»

«Cutting through Rocks»

«Mr. Nobody against Putin» (νικήτρια ταινία)

«The Perfect Neighbor»

Ντοκιμαντέρ - Μικρού Μήκους

«All the Empty Rooms» (νικήτρια ταινία)

«Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud»

«Children No More: Were and Are Gone»

«The Devil Is Busy»

«Perfectly a Strangeness»

Οπτικά Εφέ

«Avatar: Fire and Ash» (νικήτρια ταινία)

«Αμαρτωλοί»

«F1: The Movie»

«Jurassic World Rebirth»

«The Lost Bus»

Pandora built pixel by pixel. Congratulations to the team behind AVATAR: FIRE AND ASH, this year’s Best Visual Effects winner! #Oscars pic.twitter.com/3eQs4BpDyr — The Academy (@TheAcademy) March 16, 2026

Ήχος

«F1: The Movie» (νικήτρια ταινία)

«Frankenstein»

«Μια Μάχη Μετά την Άλλη»

«Αμαρτωλοί»

«Sirât»

Κομμώσεις και Μακιγιάζ

«Kokuho»

«Frankenstein» (νικήτρια ταινία)

«Αμαρτωλοί»

«The Smashing Machine: Η Καρδιά ενός Μαχητή»

«The Ugly Stepsister»

Μικρού Μήκους Ταινία - Animation

«Butterfly»

«Forevergreen»

«The Girl Who Cried Pearls» (νικήτρια)

«Retirement Plan»

«Τhe Three Sisters»

Μικρού Μήκους Ταινία - Live Action

«Butcher’s Stain»

«A Friend of Dorothy»

«Jane Austen’s Period Drama»

«The Singers» (νικήτρια)

«Two People Exchanging Saliva» (νικήτρια)

It's a tie! THE SINGERS and TWO PEOPLE EXCHANGING SALIVA both win the Oscar for Best Live Action Short Film! #Oscars pic.twitter.com/sspwxUKtbj — The Academy (@TheAcademy) March 16, 2026

Σχεδιασμός Παραγωγής

«Frankenstein» (νικήτρια ταινία)

«Άμνετ»

«Marty Supreme»

«Μια Μάχη Μετά την Άλλη»

«Αμαρτωλοί»

Casting

«Αμαρτωλοί»

«Μια Μάχη Μετά την Άλλη» (νικήτρια ταινία)

«Άμνετ»

«Marty Supreme»

«Μυστικός Πράκτορας»