Σε λίγες ώρες τα Όσκαρ 2026. Η αναμέτρηση μεταξύ «Sinners» και «Μιας Μάχης Μετά την Άλλη».

Η απονομή των Όσκαρ 2026 πραγματοποιείται σε λίγες ώρες στο Dolby Theatre στο Λος Άντζελες και θεωρείται μία από τις πιο αμφίρροπες κούρσες των τελευταίων ετών.

Οι προβλέψεις των ειδικών, των περιοδικών και των αναλυτών συγκλίνουν σε ορισμένα φαβορί, ωστόσο αρκετές κατηγορίες παραμένουν ανοιχτές μέχρι την τελευταία στιγμή, επισημαίνει το Variety.

Η σημαντικότερη κατηγορία της βραδιάς φαίνεται να εξελίσσεται σε μονομαχία ανάμεσα σε δύο μεγάλες παραγωγές: το πολιτικό δράμα One Battle After Another και το σκοτεινό θρίλερ Sinners. Πολλοί αναλυτές θεωρούν ότι το πρώτο έχει ελαφρύ προβάδισμα, κυρίως επειδή έχει ήδη κερδίσει σημαντικά βραβεία σε προηγούμενες κινηματογραφικές διοργανώσεις και ενώσεις επαγγελματιών του κλάδου.

Από την άλλη πλευρά, το Sinners έχει κερδίσει τεράστια δυναμική, καθώς συγκέντρωσε 16 υποψηφιότητες- αριθμός ρεκόρ για τα Όσκαρ. Η επιτυχία αυτή δείχνει ότι η ταινία έχει μεγάλη αποδοχή από τα μέλη της Ακαδημίας, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει τελικά στην κατάκτηση του κορυφαίου βραβείου.

Στην κατηγορία της καλύτερης σκηνοθεσίας, το μεγάλο φαβορί θεωρείται ο Paul Thomas Anderson για το One Battle After Another. Παρότι έχει λάβει πολλές υποψηφιότητες στο παρελθόν, δεν έχει καταφέρει μέχρι σήμερα να κερδίσει Όσκαρ. Φέτος όμως, έχει ήδη επικρατήσει σε σημαντικά προπορευόμενα βραβεία της σεζόν και πολλοί πιστεύουν ότι αυτή είναι η χρονιά που θα δικαιωθεί.

Η κατηγορία του καλύτερου ηθοποιού (Α' Ανδρικού) παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Για μεγάλο μέρος της σεζόν, φαβορί θεωρούνταν ο Timothée Chalamet για την ερμηνεία του στο Marty Supreme. Ωστόσο, τις τελευταίες εβδομάδες φαίνεται να κερδίζει έδαφος ο Michael B. Jordan για την ταινία Sinners, όπου υποδύεται δύο διαφορετικούς χαρακτήρες. Η ερμηνεία του έχει χαρακτηριστεί εντυπωσιακή και πολλοί πιστεύουν ότι μπορεί να του χαρίσει το πρώτο του Όσκαρ.

Στην κατηγορία της καλύτερης ηθοποιού (Α' Γυναικείου), η κατάσταση μοιάζει πιο ξεκάθαρη. Η Jessie Buckley θεωρείται το απόλυτο φαβορί για τον ρόλο της στην ταινία Hamnet. Η ερμηνεία της, που επικεντρώνεται στη σύζυγο του Ουίλιαμ Σαίξπηρ και στο προσωπικό της δράμα, έχει αποσπάσει εξαιρετικές κριτικές και αρκετά βραβεία κατά τη διάρκεια της χρονιάς.

Στις κατηγορίες δεύτερου ρόλου η εικόνα είναι λιγότερο ξεκάθαρη. Για το Όσκαρ Β' Ανδρικού, η αναμέτρηση φαίνεται να γίνεται κυρίως ανάμεσα στον Sean Penn για το One Battle After Another και στον Stellan Skarsgard για το Sentimental Value. Ο δεύτερος δεν έχει κερδίσει ποτέ Όσκαρ, γεγονός που ίσως επηρεάσει την ψηφοφορία των μελών της Ακαδημίας.

Ακόμη πιο αμφίρροπη είναι η κατηγορία Β' Γυναικείου, όπου αρκετές υποψηφιότητες έχουν συγκεντρώσει ισχυρή υποστήριξη. Οι αναλυτές θεωρούν ότι η μάχη θα κριθεί κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, με τα στοιχήματα βέβαια να το δίνουν στην Amy Madigan.

Στις υπόλοιπες κατηγορίες, αρκετές προβλέψεις συγκλίνουν σε συγκεκριμένους τίτλους.

Πάντως, παρά τις προβλέψεις που δίνουν μικρό προβάδισμα σε ορισμένες κατηγορίες, πολλοί τονίζουν ότι η φετινή τελετή μπορεί να επιφυλάσσει αρκετές εκπλήξεις. Η τελική έκβαση θα εξαρτηθεί από τις ψήφους των περίπου 11.000 μελών της Ακαδημίας, που καλούνται να επιλέξουν τις καλύτερες ταινίες και ερμηνείες της χρονιάς.