Ο νεαρός νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Σοβαρό επεισόδιο βίας σημειώθηκε στα Πατήσια, όταν 19χρονος τραυματίστηκε από αιχμηρό αντικείμενο κατά τη διάρκεια απόπειρας ληστείας στην περιοχή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο νεαρός δέχθηκε επίθεση από αγνώστους που επιχείρησαν να τον ληστέψουν, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να μεταφερθεί άμεσα σε νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής βοήθειας. Όπως έγινε γνωστό, ο 19χρονος προσήλθε στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» συνοδευόμενος από φίλο του, φέροντας τραύμα από μαχαίρι στη θωρακική περιοχή.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το περιστατικό παραμένουν υπό διερεύνηση, ενώ οι αστυνομικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.