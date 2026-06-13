Οι αρχές έχουν ξεκινήσει προανάκριση για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η μοιραία σύγκρουση.

Τραγικό τέλος είχε η διαδρομή ενός 50χρονου άνδρα στην Κρήτη, ο οποίος έχασε τη ζωή του έπειτα από σοβαρή σύγκρουση της μηχανής που οδηγούσε με ΙΧ όχημα.

Σύμφωνα με το neakriti, το δυστύχημα σημειώθηκε κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση, ενώ η σφοδρότητα της σύγκρουσης δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στον οδηγό του δικύκλου, ο οποίος υπέκυψε στα τραύματά του.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο για τον 50χρονο ήταν ήδη αργά.

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