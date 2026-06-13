Στο σκηνικό ήταν παρόντες, ο Φρανκ Νιλικίνα, δυνάμεις των ΜΑΤ, αλλά και άνδρες της ασφάλειας.

Επεισοδιακό ήταν το φινάλε του πέμπτου τελικού της GBL ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, με τον Ταϊρίκ Τζόουνς να έρχεται στα χέρια με τον Κέντρικ Ναν, μετά το τέλος του μεγάλου ντέρμπι στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Όπως έγινε γνωστό, το επεισόδιο μεταξύ των δύο παικτών ξεκίνησε από τα μέσα του τρίτου δεκαλέπτου, όταν ο Αμερικανός σέντερ του Ολυμπιακού έπιασε από τον λαιμό τον Αμερικανό γκαρντ του Παναθηναϊκού και στη συνέχεια αποβλήθηκαν και οι δύο.

Δείτε το βίντεο:

{https://x.com/GiTra1794/status/2065852514478489932}