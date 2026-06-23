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«Άγιος Έρωτας» - Απόψε το τελευταίο επεισόδιο που καθηλώνει.

«Άγιος έρωτας» το συγκλονιστικό τελευταίο επεισόδιο, απόψε στις 21:00.

Ο Μαρκόπουλος δεν κρίθηκε ένοχος από το δικαστήριο και μεταφέρθηκε σε ψυχιατρική κλινική.

Ο Νικόλαος δεν θα ησυχάσει αν δεν τον δει νεκρό.

Η Άννα παλεύει για τη ζωή της.

Ο Πέτρος ετοιμάζεται να φύγει με την Ειρήνη.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Η ζωή της Άννας κρέμεται από μια κλωστή, ενώ η Ελένη και ο Νικηφόρος περιμένουν με αγωνία ένα θαύμα. Ο Στέφανος, συντετριμμένος από την προδοσία της Ειρήνης και του Πέτρου, φτάνει στα όριά του, αναγκάζοντας τον Κυριάκο να πάρει μια σκληρή απόφαση για να σώσει ό,τι έχει απομείνει από την οικογένειά του.

{https://www.youtube.com/watch?v=-EkGna4yTKs}

Παράλληλα, η Θάλεια προσπαθεί να επανορθώσει αδικίες χρόνων, προσφέροντας στη Δώρα μια θέση στην οικογένεια που στερήθηκε, ενώ η Χριστίνα και ο Χάρης έρχονται αντιμέτωποι με τη νέα πραγματικότητα του Αντρέα.

Ο Μαρκόπουλος εκτός εαυτού!

{https://www.youtube.com/watch?v=mDQ-ZIT3Tag}

Η Άννα ξεπέρασε τον κίνδυνο

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Ο Αντρέας πίσω από τα κάγκελα

{https://www.youtube.com/watch?v=5uZ6nmRBHfg}

Ο Κυριάκος εξοργισμένος με τον Πέτρο

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