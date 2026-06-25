«Το σόι σου», απόψε στις 21:00.
Οι Τριαντάφυλλοι γίνονται άνω κάτω μετά την ανακάλυψη της… Πηνελόπης Βοϊβόγκα!
Η Αλεξάνδρα ανακαλύπτει πως πριν πολλά χρόνια στο οικόπεδο του σπιτιού της έμενε μια διάσημη εικαστικός του προηγούμενου αιώνα, η Πηνελόπη Βοϊβόγκα.
Αυτή η πληροφορία φυσικά δεν την αφήνει ανεπηρέαστη, ειδικά όταν αρχίζει να συνειδητοποιεί ότι έχει πολλά κοινά στοιχεία με την «προκάτοχο» της.
{https://www.youtube.com/watch?v=pLl94nAKFsA}
Σταδιακά αρχίζει να παθαίνει μια μορφή εμμονής με οτιδήποτε αφορά τη Βοϊβόγκα και τότε εμφανίζονται η Μπέλα, ένα μέντιουμ, μια σφαίρα και ένας αστυνομικός για να αποτελειώσουν την κατάσταση...
Η σύνδεση με τη δίδυμη ψυχή
{https://www.youtube.com/watch?v=lFPXgTmD5ZM}
Επίκληση της Βοϊβόγκα
{https://www.youtube.com/watch?v=cxR-_jXi2b8}
Τα κοινά Αλεξάνδρας – Μπέλας
{https://www.youtube.com/watch?v=3PgeOAFYqYo}