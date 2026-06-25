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Όσα θα δούμε στο νέο επεισόδιο της σειράς «Το Σόι Σου».

«Το σόι σου», απόψε στις 21:00.

Οι Τριαντάφυλλοι γίνονται άνω κάτω μετά την ανακάλυψη της… Πηνελόπης Βοϊβόγκα!

Η Αλεξάνδρα ανακαλύπτει πως πριν πολλά χρόνια στο οικόπεδο του σπιτιού της έμενε μια διάσημη εικαστικός του προηγούμενου αιώνα, η Πηνελόπη Βοϊβόγκα.

Αυτή η πληροφορία φυσικά δεν την αφήνει ανεπηρέαστη, ειδικά όταν αρχίζει να συνειδητοποιεί ότι έχει πολλά κοινά στοιχεία με την «προκάτοχο» της.

{https://www.youtube.com/watch?v=pLl94nAKFsA}

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Σταδιακά αρχίζει να παθαίνει μια μορφή εμμονής με οτιδήποτε αφορά τη Βοϊβόγκα και τότε εμφανίζονται η Μπέλα, ένα μέντιουμ, μια σφαίρα και ένας αστυνομικός για να αποτελειώσουν την κατάσταση...

Η σύνδεση με τη δίδυμη ψυχή

{https://www.youtube.com/watch?v=lFPXgTmD5ZM}

Επίκληση της Βοϊβόγκα

{https://www.youtube.com/watch?v=cxR-_jXi2b8}

Τα κοινά Αλεξάνδρας – Μπέλας

{https://www.youtube.com/watch?v=3PgeOAFYqYo}