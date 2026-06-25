Σε πυρετώδεις προετοιμασίες βρίσκεται η Άννα Βίσση λίγους μήνες πριν ανέβει στη μεγάλη σκηνή του ΟΑΚΑ.

Το Σεπτέμβριο του 2026 αναμένεται να πραγματοποιηθεί η μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ με την ερμηνεύτρια να βρίσκεται ήδη σε πυρετώδεις προετοιμασίες προκειμένου να χαρίσει στους θαυμαστές της ένα ανατρεπτικό και γεμάτο εκπλήξεις show.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η καλλιτέχνιδα βρίσκεται στο Λονδίνο πραγματοποιώντας τα απαραίτητα ραντεβού με όσους έχουν αναλάβει τη σκηνική της παρουσία και την εμφάνισή της.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Το πρωινό» σήμερα είναι η δεύτερη ημέρα γυρισμάτων σε ένα από τα πιο ακριβά στούντιο του Λονδίνου, ενώ ο σκηνοθέτης της είναι ο ίδιος με της Adele, ο Κιμ Γκάβιν.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djhzs5afm0nt?integrationId=40599y14juihe6ly}

Παράλληλα, η ίδια, μοιράστηκε ορισμένες φωτογραφίες και στιγμιότυπα από τις προετοιμασίες ενώ εμφανίζεται με κοντό «αγορίστικο» μαλλί και εναλλακτικό στυλ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τέλος, αναφέρεται ότι η Άννα Βίσση πραγματοποιεί ηχογραφήσεις στο ίδιο στούντιο με αυτό του Harry Styles, ενώ ο αρχιτέκτονας της σκηνής της θα είναι ο ίδιος με την Μαντόνα.

Αντίστοιχες πληροφορίες αναφέρουν ότι το κόστος της εμβληματικής συναυλίας αναμένεται να ξεπεράσει τα πέντε εκατομμύρια ευρώ.