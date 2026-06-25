Απόψε στις 20:00 έρχεται το μεγάλο φινάλε της σειράς «Να μ’ αγαπάς».

Λίγες ώρες πριν το καθηλωτικό φινάλε της επιτυχημένης σειράς «Να μ’ αγαπάς», η Στεφανή Καπετανίδη και η Ειρήνη Αγγελοπούλου βρέθηκαν καλεσμένες στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και μίλησαν για τη σειρά, την επιτυχία που σημείωσε και την αγάπη του κόσμου.

«Εγώ είμαι ακόμα μέσα, δεν έχει τελειώσει. Είναι συναισθήματα πάρα πολύ γεμάτα. Φοράω ακόμα το μενταγιόν της Ζωής, αυτό που φορούσε συνέχεια, φοράω επίσης και τα δώρα που μας έκαναν τα fan page της σειράς, τα έχω ακόμα μαζί μου. Όλος αυτός ο κόσμος είναι μαζί μου», δήλωσε αρχικά η Στεφανή.

Η Ειρήνη συμφωνώντας είπε: «Νιώθω ευγνώμων γι’ αυτό, για όλη αυτή την εμπειρία. Είναι τεράστιο και υπάρχει συγκίνηση και εννοείται ότι ακόμα το ζω, δεν έχει τελειώσει».

Για τον αν είχαν αντιληφθεί την μεγάλη απήχηση της σειράς: «Ναι το είχαμε καταλάβει ότι άρεσε η σειρά στο κοινό. Στο δρόμο το καταλαβαίνεις, όταν αρχίζει να σου μιλάει ο κόσμος. Εκεί λες: το βλέπουν, μας βλέπει κόσμος», είπε η Ειρήνη.

«Ο κόσμος στο τέλος νομίζω πως θέλει να δει να αγαπηθούν αυτές οι δύο γυναίκες. Οι σχέσεις τους τώρα είναι καλές, αλλά θέλουν να δουν ότι είναι αληθινό, ότι έχουν ξεχαστεί όλα τα παλιά και από δω και πέρα να ζήσουν η μία την άλλη με αγάπη και κατανόηση», μοιράστηκε μαζί μας η Στεφανή.

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Η ατάκα της Ζωής, «Το ότι σας γέννησα, δε σημαίνει ότι είστε και παιδιά μου» που είχε ακουστεί στα πρώτα επεισόδια της σειράς, καλέστηκε να σχολιάσει η Στεφανή.

Εκείνη συγκλονισμένη είπε: «Ήταν η πρώτη άμυνα της Ζωής, αλλά τώρα πλέον δεν ισχύει αυτό. Τα έχει νιώσει παιδιά της και τους στάθηκε και πολύ. Άλλαξε εντελώς αυτό… Στην αρχή, η Ζωή, ήταν αντιπαθής στον κόσμο. Έπρεπε να καταλάβουμε γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί είναι τόσο αυστηρή και σκληρή. Δεν επαφή με το συναίσθημά της, ήρθαν αυτά τα δύο παιδιά και το ξύπνησαν».

Η Ειρήνη θέλοντας να συμπληρώσει πάνω σ’ αυτό, είπε: «Είχε τεράστια εξέλιξη ο χαρακτήρας της Ζωής σε σχέση με τα παιδιά της».

«Να μ’ αγαπάς» - Απόψε το μεγάλο φινάλε

Σε ερώτηση για το ποιο θα ήθελαν να είναι το ιδανικό τέλος για την Φωτεινή, η Ειρήνη απάντησε: «Αυτό που θα γίνει απόψε, είναι το ιδανικό τέλος της Φωτεινής. Παντρεύεται τον άνθρωπο που ερωτεύτηκε, έχουν μαζί ένα παιδί, είναι η οικογένεια δεμένη. Νομίζω για την Φωτεινή είναι το ιδανικό τέλος»

Η Φωτεινή, από την αρχή, ήταν πιο διαλλακτική με την Ζωή σε σχέση με τον αδερφό της Λευτέρη. Αυτό έγινε γιατί εκείνη κατάλαβε την ψυχολογία της Ζωής ως γυναίκα; Η Ειρήνη σ’ αυτό απαντά: «Ναι, γιατί η σχέση μάνας με κόρης είναι λίγο διαφορετική, γίνονται και λίγο φίλες. Προσπάθησα να την καταλάβω σαν γυναίκα πρώτα και μετά σαν μαμά…. Όταν έγινα κι εγώ μητέρα μου είπε ότι θα κάνω κι εγώ λάθη, αλλά το θέμα είναι να είσαι εκεί».

Στην ερώτηση για το κατά πόσο εύκολο ήταν για την Φωτεινή να την συγχωρήσει, η Ειρήνη απαντά: «Δεν ήταν καθόλου εύκολο. Πέρασε πάρα πολλά στάδια. Θυμού, άρνησης, αλλά η Ζωή ήταν εκεί πάντα και πάλευε δίπλα στην Φωτεινή, οπότε κάποια στιγμή τη χρειάστηκε και ήταν εκεί να της κρατήσει το χέρι».

Το κομβικό σημείο ήταν η γέννηση του παιδιού για να ενωθεί ξανά η οικογένεια; Η Στεφανή απαντά: «Ναι. Η γέννηση του παιδιού άλλαξε τις οπτικές όλων, άρχισαν να τα βλέπουν όλα αλλιώς».

«Απόψε, θα δούμε τον γάμο του Ορφέα και της Φωτεινής. Κάποια στιγμή πρέπει να τους δούμε όλους να χαμογελάνε, γιατί μέχρι και τελευταία στιγμή γίνονταν πράγματα τραγικά… Η Ζωή και ο Άγγελος βρήκαν μεταξύ τους μια πολύ ωραία επικοινωνία. Ο ένας χρειαζόταν τον άλλο για να «μαλακώσει» εκείνος, κι εκείνη για να πατήσει στα πόδια της. Είναι μια αμοιβαία σχέση. Η επιστροφή του Μιχάλη δεν κλόνισε την σχέση μας. Εκεί ήταν που μας έδεσε και πιο πολύ, γιατί ο Άγγελος την στηρίζει πάντα. Μέσω της σχέσης της μπόρεσε να αντιμετωπίσει τον Μιχάλη.. Το ιδανικό τέλος που θα ήθελα για την Ζωή θα ήταν να συνεχίσει να πατάει στα πόδια της, αγαπάει και να την αγαπούν», αποκαλύπτει η Στεφανή.

{https://www.youtube.com/watch?v=Khms9IWxKsI}

Τέλος, και οι δύο αποκάλυψαν ότι θα τους λείψει η σειρά, στη μεν Ειρήνη γιατί ήταν ο πρώτος της μεγάλος τηλεοπτικός ρόλος και στη δε Στεφανή θα λείψει πολύ ο ρόλος της ως μαμά.

Μη χάσετε απόψε στις 20:00 το καθηλωτικό φινάλε της επιτυχημένης σειράς «Να μ’ αγαπάς».