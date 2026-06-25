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Απόψε, στις 20:00, μη χάσετε το καθηλωτικό φινάλε της επιτυχημένης σειράς «Να μ’ αγαπάς».

«Να μ’ αγαπάς», απόψε στις 20:00 το καθηλωτικό φινάλε της σειράς.

Εννέα μήνες μετά, οι οικογένειες Μανιάτη–Καλλιγά προσπαθούν να χτίσουν μια νέα ισορροπία πάνω στα συντρίμμια του παρελθόντος.

Η Σοφία δέχεται μια απρόσμενη πρόταση, ο Άγγελος και ο Θεόφιλος σχεδιάζουν γενναιόδωρες κινήσεις για τη νέα γενιά και η καταδίκη του Μιχάλη Νικολούδη κλείνει οριστικά έναν σκοτεινό κύκλο.

Την ίδια στιγμή, η ζωή συνεχίζεται...

{https://www.youtube.com/watch?v=HN1gPiM1nsg}

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Νέοι έρωτες γεννιούνται, παλιές πληγές επουλώνονται και η οικογένεια συγκεντρώνεται για τον γάμο του Ορφέα και της Φωτεινής. Μέσα σε συγκίνηση, γέλια και δάκρυα, το ζευγάρι ενώνεται ενώπιον Θεού και ανθρώπων, σηματοδοτώντας ένα νέο ξεκίνημα για όλους.