Το σχόλιο του παρουσιαστή για την φετινή τηλεοπτική σεζόν, το ενδεχόμενο να διαφοροποιηθεί η εκπομπή του «Στούντιο 4» και η περίπτωση να αναλάβουν η Κατερίνα Καραβάτου και ο Χρήστος Φερεντίνος.

Λίγες ημέρες έχουν απομείνει μέχρι να ολοκληρωθεί η φετινή τηλεοπτική σεζόν και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος με την Νάνσυ Ζαμπέτογλου είναι δύο από τα πρόσωπα που έχουν έρθει στο προσκήνιο των εξελίξεων.

Το δίδυμο των παρουσιαστών βρέθηκαν επί πέντε συναπτά έτη στο τιμόνι της εκπομπής «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, ενώ όπως όλα δείχνουν πρόκειται να μετακινηθούν με τη νέα τηλεοπτική σεζόν.

Τα επικρατέστερα σενάρια και οι φήμες αναφέρουν ότι Αναγνωστόπουλος και Ζαμπέτογλου θα μεταφερθούν στο ΣΚΑΙ, με τον Χρήστο Φερεντίνο και την Κατερίνα Καραβάτου να παίρνουν μεταγραφή για την ΕΡΤ στη ζώνη του «Στούντιο 4».

Παρ’ όλα αυτά, κανένα από τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα δεν έχει επιβεβαιώσει οποιαδήποτε είδηση μέχρι στιγμής.

Από την δική του πλευρά, ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος είχε αναφέρει στο παρελθόν ότι μόλις ολοκληρωθεί η φετινή τηλεοπτική σεζόν θα είναι σε θέση να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες, ενώ μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno», αναφέρθηκε στη φετινή σεζόν:

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«Ήταν μία καλή σεζόν, πήγαν καλύτερα τα πράγματα απ’ ότι τα περίμενα, από την άποψη ότι υπήρξαν λιγότερες δυσκολίες και καλύτερη τηλεθέαση»

Όταν ωστόσο ρωτήθηκε για το τι επρόκειτο να ακολουθήσει και πού θα βρίσκεται με τη νέα σεζόν, ανέφερε γελώντας: «Ξεκούραση και από τον Σεπτέμβρη έχει ο Θεός. Γελάω γιατί θα είμαστε, απλά μένουν ακόμα τέσσερις ημέρες για να μπορώ και εγώ να μιλήσω καλύτερα».

«Είμαστε στον αέρα μιας άλλης εκπομπής, ενός καναλιού που ήταν εξαιρετικό και υπέροχο. Ήταν από τα καλύτερα πράγματα η συνεργασία με την ΕΡΤ, πολύ ωραία, πολύ δημιουργικά».

Η αναφορά στην νέα εκπομπή – Ο Χρήστος Φερεντίνος και η Κατερίνα Καραβάτου

Στη συνέχεια, χωρίς να αποκαλύψει περαιτέρω λεπτομέρειες, αναφέρθηκε στο τι επρόκειτο να ακολουθήσει, επιβεβαιώνοντας με έμμεσο τρόπο ότι θα συνεργαστεί για μία ακόμη χρονιά με την Νάνσυ Ζαμπέτογλου: «Το επόμενό μας βήμα θα είναι ό,τι ακριβώς βλέπατε αυτά τα 5 χρόνια. Θα μας ξαναδείτε ακριβώς έτσι. Θα αλλάξει ελάχιστα η εκπομπή. Καμία απόφαση δεν είναι εύκολη… Πάντα ζυγίσεις τα θετικά και τα αρνητικά».

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Κλείνοντας, κλίθηκε να σχολιάσει τα πρόσωπα που έρχονται στην ΕΡΤ και τις εκπομπές που είναι πιθανό να αναλάβουν και η συζήτηση γρήγορα στράφηκε προς τον Χρήστο Φερεντίνο και τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου που οι πληροφορίες τους θέλουν να αναλαμβάνουν την μεσημεριανή ζώνη της ΕΡΤ: «Που έρχονται να καλύψουν το κενό εννοείς.... Καλώς να έρθουν. Φαντάζομαι ότι εκπομπές αρχίζουν και τελειώνουν σε όλα τα επίπεδα. Την Κατερίνα και τον Χρήστο και τους ξέρω και τους εκτιμώ, είναι βαθιά εργατικά και καλά παιδιά. Καλή τύχη σε ό,τι και αν κάνουν».

«Έχω άγχος, αλλά περισσότερο έχω μεγάλη προσμονή», κατέληξε ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος.