Το Disney+ είχε ανανεώσει τη σειρά και για δεύτερη σεζόν.

Το Disney+ έκοψε τη σειρά «Wonder Man», σύμφωνα με το Variety και μάλιστα ενώ την έχει ανανεώσει για μια δεύτερη σεζόν.

Συγκεκριμένα, τον περασμένο Μάρτιο, δηλαδή περίπου δύο μήνες μετά την πρεμιέρα της σειράς, το Disney+ έδωσε το «πράσινο φως» για τη δεύτερη σεζόν. Ωστόσο, σύμφωνα με πηγές του Variery, η εταιρεία δεν προχώρησε ποτέ με το σενάριο της δεύτερης σεζόν, ενώ παράλληλα αποδέσμευσε και τους σεναριογράφους της, οι οποίοι ανέλαβαν άλλα πρότζεκτ.



Θυμίζουμε ότι στην σειρά της Marvel πρωταγωνίστησαν οι Υahya Abdul Mateen II ως Σάιμον Γουίλιαμς και Ben Kingsley ως Τρέβορ Σλάτερι. Το καστ της πρώτης σεζόν περιλάμβανε επίσης τους X Mayo, Demetrius Grosse, Zlatko Burić, Arian Moayed και Olivia Thirlby.

{https://youtu.be/wHuWmjXsReU?si=xg-MT8Zi4OPYCH67}

Η σειρά ακολουθεί τον φιλόδοξο ηθοποιό του Χόλιγουντ, Σάιμον Γουίλιαμς, ο οποίος κάνει ό,τι μπορεί για να απογειώσει την καριέρα του. Κατά τη διάρκεια μιας τυχαίας συνάντησης με τον Τρέβορ Σλάτερι, έναν ηθοποιό του οποίου οι μεγαλύτερες επιτυχίες ανήκουν πλέον στο παρελθόν, ο Σάιμον μαθαίνει ότι ο θρυλικός σκηνοθέτης, Βον Κόβακ, ετοιμάζει το remake της ταινίας ηπερηρώων, «Wonder Man». Οι δύο ηθοποιοί, που βρίσκονται σε εντελώς διαφορετικά στάδια της καριέρας τους, διεκδικούν τον ρόλο που θα τους αλλάξει τη ζωή, ενώ το κοινό αποκτά πρόσβαση σε μια σπάνια ματιά στα παρασκήνια της βιομηχανίας του θεάματος.



Η σειρά ενθουσίασε τους κριτικούς, με την πρώτη σεζόν να πετυχαίνει βαθμολογία 91% από τους κριτικούς και 87% από το κοινό στο Rotten Tomatoes.



Επίσης, ο Abdul-Mateen κέρδισε μια υποψηφιότητα Emmy για την ερμηνεία του, γράφοντας ιστορία ως ο μόνος ηθοποιός που έλαβε υποψηφιότητα Emmy για πρότζεκτ της Marvel και της DC, μετά τη νίκη για τον ρόλο του στο «Watchmen» του HBO.

Σύμφωνα με πηγή εκ των έσω, ενώ το «Wonder Man» δεν προχωρά με τη δεύτερη σεζόν, οι χαρακτήρες που εμφανίζονται στη σειρά θα μπορούσαν να εμφανιστούν σε άλλα πρότζεκτ της Marvel στο μέλλον.



Δημιουργοί του Wonder Man ήταν ο σκηνοθέτης του Shang-Chi, Destin Daniel Cretton και ο Andrew Guest. Η σειρά των οκτώ επεισοδίων ήταν η τρίτη του MCU στο Disney+ που ανανεώθηκε μετά την πρεμιέρα της, ακολουθώντας το Loki και το Daredevil: Born Again.