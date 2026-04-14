«Ξέρω ότι είναι δύσκολο. Όσοι θα μας αφήσουν έχουν κάνει ουσιαστική δουλειά εδώ και νοιάζονται βαθιά για αυτήν την εταιρεία» έγραψε ο νέος CEO της Disney.

Η Disney θα προχωρήσει σε απολύσεις αυτή την εβδομάδα για να «βελτιστοποιήσει τις δραστηριότητές της» σε διάφορα τμήματα της εταιρείας, δήλωσε ο CEO Josh D’Amaro σε υπόμνημα προς τους εργαζομένους.

Η εταιρεία καταργεί περίπου 1.000 θέσεις εργασίας, κυρίως ως αποτέλεσμα της δημιουργίας ενός κοινού τμήματος μάρκετινγκ επιχειρήσεων υπό την ηγεσία του Asad Ayaz, επικεφαλής μάρκετινγκ και brand officer, δήλωσε μια πηγή στο Variety. Οι περικοπές θα εκτείνονται σε λειτουργίες μάρκετινγκ σε όλα τα στούντιο της Disney, τα τηλεοπτικά δίκτυα, το ESPN, τα προϊόντα και την τεχνολογία, καθώς και σε εταιρικούς ομίλους, πρόσθεσε η πηγή.

Ο D’Amaro, στο σημείωμά του προς τους εργαζομένους, δήλωσε ότι η ενοποιημένη οργάνωση μάρκετινγκ επιχειρήσεων και brand «έχει σχεδιαστεί για να εξυπηρετεί τους καταναλωτές με ακόμη πιο συνδεδεμένο τρόπο».

«Τους τελευταίους μήνες, έχουμε εξετάσει τρόπους με τους οποίους μπορούμε να βελτιστοποιήσουμε τις δραστηριότητές μας σε διάφορα τμήματα της εταιρείας για να διασφαλίσουμε ότι παρέχουμε την παγκόσμιας κλάσης δημιουργικότητα και καινοτομία που οι θαυμαστές μας εκτιμούν και περιμένουν από την Disney», έγραψε στο υπόμνημα.

«Δεδομένου του ταχέως εξελισσόμενου ρυθμού των βιομηχανιών μας, αυτό απαιτεί να αξιολογούμε συνεχώς πώς να προωθήσουμε ένα πιο ευέλικτο και τεχνολογικά εξοπλισμένο εργατικό δυναμικό για να καλύψει τις ανάγκες του αύριο. Ως αποτέλεσμα, θα καταργήσουμε θέσεις εργασίας σε ορισμένα τμήματα της εταιρείας και έχουμε αρχίσει να ενημερώνουμε τους εργαζόμενους που επηρεάζονται (από την απόφαση αυτή)».

«Ξέρω ότι είναι δύσκολο. Όσοι θα μας αφήσουν έχουν κάνει ουσιαστική δουλειά εδώ και νοιάζονται βαθιά για αυτήν την εταιρεία. Αυτές οι αποφάσεις δεν αντικατοπτρίζουν τη συνεισφορά τους ή τη συνολική δύναμη της εταιρείας. Αντίθετα, αντικατοπτρίζουν τη συνεχή αξιολόγησή μας για το πώς να διαχειριζόμαστε πιο αποτελεσματικά τους πόρους μας και να επανεπενδύουμε στις επιχειρήσεις μας. Η συμπόνια και ο σεβασμός παραμένουν στην καρδιά της εταιρείας μας. Καθώς προχωράμε σε αυτή τη μετάβαση, η προτεραιότητά μας είναι να υποστηρίζουμε όσους επηρεάζονται και να βοηθάμε κάθε άτομο να διαχειριστεί το επόμενο βήμα με πόρους, καθοδήγηση και άμεση υποστήριξη.

»Παρά αυτές τις δύσκολες αποφάσεις, παραμένω αισιόδοξος για το πού οδεύουμε ως εταιρεία. Είμαι βαθιά ευγνώμων για όλες τις συνεισφορές σας και για την αφοσίωση, τον επαγγελματισμό και τη φροντίδα που προσφέρετε στην εργασία σας κάθε μέρα. Ακόμα και σε δύσκολες στιγμές, συνεχίζετε να δείχνετε τι κάνει την Disney τόσο ξεχωριστή», έγραψε ο D’Amaro.

Η Disney ανέφερε ότι είχε περίπου 231.000 υπαλλήλους πλήρους και μερικής απασχόλησης από τον Σεπτέμβριο του 2025 ωστόσο αυτή είναι η πρώτη μεγάλη ενέργεια αναδιάρθρωσης υπό την ηγεσία του D’Amaro, ο οποίος ανέλαβε ως CEO της Disney στις 18 Μαρτίου μετά τον Bob Iger. Ο D’Amaro ήταν προηγουμένως πρόεδρος της Disney Experiences.