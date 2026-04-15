Τα επόμενα δύο χρόνια το BBC πρέπει να εξοικονομήσει 500 εκατ. λίρες.

Το BBC ανακοίνωσε ότι θα κόψει από 1.800 έως 2.000 θέσεις εργασίας, ή σχεδόν μία στις 10, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει «σημαντικές οικονομικές πιέσεις» που δέχεται.

Το βρετανικό δίκτυο πρέπει να εξοικονομήσει 500 εκατομμύρια λίρες τα επόμενα δύο χρόνια και ο μεταβατικός γενικός διευθυντής, Ρόντρι Τάλφαν Ντέιβις, δεν απέκλεισε να κοπούν ολόκληρα κανάλια ή υπηρεσίες.

«Πρέπει να εξετάσουμε τα πάντα και σε μια κλίμακα 500 εκατομμυρίων λιρών, αναπόφευκτα θα υπάρξουν μερικές μεγάλες και κάποιες δύσκολες επιλογές, αλλά πρέπει να το αντιμετωπίσουμε προσεκτικά», δήλωσε στο BBC Radio 4 και πρόσθεσε ότι αργότερα φέτος θα ανακοινωθούν λεπτομέρειες για το πώς θα επηρεαστούν οι υπηρεσίες του δικτύου που έχει περίπου 21.500 εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης.

«Όπως γνωρίζετε, το BBC αντιμετωπίζει σημαντικές οικονομικές πιέσεις, στις οποίες πρέπει να ανταποκριθούμε γρήγορα», ανέφερε ο Τάλφαν Ντέιβις σε email προς το προσωπικό. «Με απλά λόγια, διευρύνεται το χάσμα ανάμεσα στις δαπάνες μας και το εισόδημά μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Εκτός από τις απολύσεις, επιβάλλεται αυστηρότερος έλεγχος στις δαπάνες για προσλήψεις, ταξίδια, συμβουλευτικές υπηρεσίες και συμμετοχή σε συνέδρια, βραβεύσεις και άλλες εκδηλώσεις. Η είδηση για τις περικοπές έρχεται πριν από την άφιξη του νέου γενικού διευθυντή του BBC, πρώην στελέχους της Google, Ματ Μπρίτιν, που θα αναλάβει επίσημα στις 18 Μαΐου.

Πηγή: BBC