Το βίντεο έγινε γρήγορα viral, προκαλώντας έντονη κατακραυγή για την επικινδυνότητα της οδήγησης.

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει βίντεο που δείχνει έναν οδηγό στην Κρήτη να προβαίνει σε εξαιρετικά επικίνδυνους ελιγμούς, προσπερνώντας συνολικά οκτώ οχήματα σε επαρχιακό δρόμο, κινούμενος στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας μέσα σε κλειστή στροφή χωρίς ορατότητα.

Στα πλάνα φαίνεται το όχημα να εγκαταλείπει τη λωρίδα του και να εισέρχεται στο αντίθετο ρεύμα, πραγματοποιώντας διαδοχικές προσπεράσεις, παρά το γεγονός ότι στο οδόστρωμα υπάρχει διπλή διαχωριστική γραμμή που απαγορεύει ρητά το προσπέρασμα. Η κίνηση γίνεται σε σημείο με περιορισμένη ορατότητα λόγω στροφής, γεγονός που αυξάνει κατακόρυφα τον κίνδυνο μετωπικής σύγκρουσης.

Ο οδηγός όχι μόνο προσπέρασε οκτώ οχήματα στη σειρά, αλλά επιχείρησε να ξεπεράσει και φορτηγό που κινούνταν μπροστά του, λίγο πριν από νέα στροφή του δρόμου.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει πλήθος αντιδράσεων στα social media, με χρήστες να κάνουν λόγο για «εγκληματική συμπεριφορά στην άσφαλτο», επισημαίνοντας ότι μια τέτοια ενέργεια θα μπορούσε να οδηγήσει σε σοβαρό ή και θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα.

