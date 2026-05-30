Η μαρτυρία «κλειδί» του οδηγού ταξί που ξεκλείδωσε την υπόθεση.

Στη φυλακή οδηγήθηκαν το μεσημέρι του Σαββάτου μετά τις απολογίες τους, η 25χρονη μητέρα και ο επίσης 25χρονος σύντροφός της που κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της 3χρονης κόρης τηςγυναίκας.

Το ζευγάρι αρνείται τα πάντα επιμένοντας σητν εκδοχή περί ατυχήματος που όμως δεν έχει πιστευτή από τις Αρχές.

Στο μεταξύ, «κλειδί» για την εμπλοκή και των δύο στο περιστατικό θεωρείται η μαρτυρία του οδηγού ταξί που κλήθηκε στα χωραφάκια για να πάει το κοριτσάκι στο νοσοκομείο Χανίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, ο ταξιτζής στην κατάθεσή του είπε στην αστυνομία ότι στο σημείο βρισκόταν και η τρίχρονη με την μητέρα αλλά και ο 25χρονος, ο οποίος μάλιστα δίπλωσε το καρότσι και το τοποθέτησε στο πορτ μπαγκαζ του ταξί χωρίς να επιβιβαστεί ο ίδιος μέσα.

Άλλωστε, σύμφωνα με τη μαρτυρία του αστυνομικού που πήγε στο νοσοκομείο όταν ειδοποιήθηκε από τους χειρουργούς για το κακοποιημένο παιδί, η γυναίκα έλεγε πως ο 25χρονος ήταν σύντροφος όχι δικός της αλλά της υποτιθέμενης αδερφής της που ουδέποτε εντοπίστηκε.

Πρόκειται για έναν Πακιστανό υπήκοο με τον οποίο είναι ζευγάρι, έχουν αποκτήσει μαζί ένα μωρό ενός έτους και ζούσαν όλοι μαζί σε αυτοσχέδια κατοικία μέσα σε χώρο των θερμοκηπίων όπου αυτός εργαζόταν, στα Χωραφάκια Ακρωτηρίου.

Τόσο το μωράκι όσο και δύο άλλα παιδιά της 25χρονης φιλοξενούνται με εισαγγελική παραγγελία στο γενικό νοσοκομείο Χανίων. Όσο για την 3χρονη, παραμένει νοσηλευόμενη στην ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ με την κατάστασή της να χαρακτηρίζεται κρίσιμη αλλά σταθερή.

Στο μεταξύ και οι δύο έχουν καταδικαστεί χωρίς αναστολή σε ποινές φυλάκισης, η μεν 25χρονη για τα ψέματα με τους ΑΜΚΑ, με την υποτιθέμενη αδερφή της, με τα δήθεν νεκρά μωρά και ο δε 25χρονος για παράνομη παραμονή στη χώρα.

Οι δίκες έγιναν στο πλαίσιο του αυτοφώρου ενώ μόλις την Τετάρτη τους απαγγέλθηκαν οι κατηγορίες για το κακούργημα καθώς αυτοί φέρονται να ευθύνονται για τον τραυματισμό της 3χρονης.

