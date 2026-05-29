Με μία άκρως συγκινητική δημοσίευση επέστρεψε ο Τρύφωνας Σαμαράς στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, μέσω της οποίας θέλησε να μοιραστεί ορισμένα συναισθήματα για την απώλεια της Γωγώς Μαστροκώστα.
Τα ξημερώματα της Δευτέρας 25 Μαΐου, η γυμνάστρια έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών, έχοντας δώσει σκληρή μάχη για την υγεία της.
Την Τετάρτη σε κλίμα συγκίνησης τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία στην Αθήνα και λίγο αργότερα η ταφή, που πραγματοποιήθηκε στη γενέτειρά της.
Σήμερα, λίγες ημέρες αργότερα από την είδηση της απώλειάς της, ο Τρύφωνας Σαμαράς ανήρτησε ορισμένες κοινές τους φωτογραφίες, που τις συνόδευσε με μία άκρως συγκινητική λεζάντα:
«Δεν υπάρχουν λόγια για την ομορφιά σου @gogomastro και την ομορφιά της ψυχής σου RIP», έγραψε.