Με μία άκρως συγκινητική δημοσίευση επέστρεψε ο Τρύφωνας Σαμαράς στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, μέσω της οποίας θέλησε να μοιραστεί ορισμένα συναισθήματα για την απώλεια της Γωγώς Μαστροκώστα.

Τα ξημερώματα της Δευτέρας 25 Μαΐου, η γυμνάστρια έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών, έχοντας δώσει σκληρή μάχη για την υγεία της.

Την Τετάρτη σε κλίμα συγκίνησης τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία στην Αθήνα και λίγο αργότερα η ταφή, που πραγματοποιήθηκε στη γενέτειρά της.

Σήμερα, λίγες ημέρες αργότερα από την είδηση της απώλειάς της, ο Τρύφωνας Σαμαράς ανήρτησε ορισμένες κοινές τους φωτογραφίες, που τις συνόδευσε με μία άκρως συγκινητική λεζάντα:

«Δεν υπάρχουν λόγια για την ομορφιά σου @gogomastro και την ομορφιά της ψυχής σου RIP», έγραψε.