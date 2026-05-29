Όσα φέρεται να μετέφερε κοντινό πρόσωπο της γυμνάστριας στην Σταματίνα.

Στο κοιμητήριο του Ευηνοχωρίου Αιτωλοακαρνανίας τελέστηκε η ταφή της Γωγώς Μαστροκώστα, παρουσία στενών συγγενών, φίλων και κατοίκων της περιοχής, μέσα σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα.

Με αφορμή τη συγκινητική ανάρτηση του Τραϊανού Δέλλα στα social media, η Σταματίνα Τσιμτσιλή αποκάλυψε στον αέρα της εκπομπής ένα περιστατικό που, όπως είπε, της μετέφερε πολύ στενή φίλη της εκλιπούσας.

«Ήταν μια γυναίκα με απίστευτη δύναμη ψυχής και ειπώθηκαν πολύ όμορφα λόγια για εκείνη. Συγκλονιστική σύμπτωση ήταν και το γεγονός ότι η κηδεία έγινε μία ημέρα πριν από την επέτειο των 16 χρόνων τους», ανέφερε αρχικά η παρουσιάστρια.

Στη συνέχεια περιέγραψε όσα της μετέφερε κοντινό πρόσωπο της Γωγώς Μαστροκώστα, το οποίο βρέθηκε στο Μεσολόγγι για το τελευταίο αντίο.

Όπως είπε, την ώρα της ταφής έβρεχε, όμως λίγο αργότερα εμφανίστηκε ένα ουράνιο τόξο, γεγονός που έκανε όσους βρίσκονταν εκεί να αισθανθούν μια ιδιαίτερη γαλήνη.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ίδια αφήγηση, κατά την είσοδό τους στην εκκλησία άκουσαν ένα χελιδόνι που βρισκόταν μέσα στον ναό και δεν έφευγε, ενώ κελαηδούσε συνεχώς.

«Μου είπε πως εκείνη τη στιγμή ένιωσε πιο κοντά στον Θεό, γιατί πίστεψε πως το χελιδονάκι ήταν η ψυχή της Γωγώς που τους καλωσόριζε και τους μιλούσε», μετέφερε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Η παρουσιάστρια πρόσθεσε ακόμη πως, σε τόσο δύσκολες απώλειες, κάποιοι άνθρωποι θυμώνουν με τον Θεό, ενώ άλλοι επιλέγουν να έρθουν πιο κοντά στην πίστη τους, νιώθοντας έτσι ότι διατηρούν μια μορφή επικοινωνίας με τον άνθρωπο που έφυγε από τη ζωή.

«Ίσως όλα αυτά να ακούγονται περίεργα σε κάποιους, όμως έτσι τα βίωσαν οι άνθρωποι που βρέθηκαν εκεί για το τελευταίο αντίο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

