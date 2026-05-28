Συγκλονίζει το νέο μήνυμα του Τραϊνού Δέλλα για την σύζυγό του.

Μία ημέρα μετά το ύστατο χαίρε στην Γωγώ Μαστροκώστα, ο Τραϊανός Δέλλας, έκανε ακόμα μία συγκινητική ανάρτηση μέσω instagram.

Το ζευγάρι,το οποίο ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου πριν 16 χρόνια, θα είχε σήμερα επέτειο γάμου. Όμως όπως αναφέρει ο ίδιος στη δημοσίευσή του, ο Θεός είχε άλλα σχέδια για αυτούς.

Η ανάρτηση του Τραϊανού Δέλλα

«Σήμερα πριν 16 χρόνια μας ένωσε ο θεός με τα δεσμά του γάμου,χτες αυτά τα δεσμά κόπηκαν πάλι από αυτόν.Εγώ θα είμαι πάντα δεμένος μαζί σου,μα τα δικά σου δεσμά έγιναν φτερά για πετάξεις ψηλά.

Εκείνη η μέρα ήταν η καλύτερη της ζωής μου και χτες η χειρότερη,τέτοιο σενάριο ούτε σε ταινία,αλλά έτσι το ήθελε ο σεναριογράφος μας.Θα σε θρηνώ πάντα και θα μας γιορτάζω κάθε τέτοια μέρα.Χρόνια μας πολλά αγάπη μου.Και όπως έλεγες πάντα once beautiful, always beautiful και έτσι ήσουν τότε,και έτσι θα είσαι για πάντα!».

