Σε κλίμα βαθιάς οδύνης η οικογένεια και οι φίλοι της Γωγώς Μαστροκώστα αποχαιρετούν σήμερα (27/5/2026) την αγαπημένη τους γυναίκα, με τον σύζυγό της και στήριγμά της, Τραϊανό Δέλλα, να έχει φτάσει ήδη στην Εκκλησία στο Ελληνικό για την κηδεία της.

Συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούν τη Γωγώ Μαστροκώστα στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στο Ελληνικό, όπου έχει μεταφερθεί το λευκό φέρετρό της. Ο προαύλιος χώρος της εκκλησίας έχει κατακλυστεί από στεφάνια στη μνήμη της.

Από τους πρώτους που έφτασαν ήταν ο Τραϊανός Δέλλας, εμφανώς συγκινημένος και ντυμένος στα μαύρα. Άναψε ένα κερί και πέρασε στο εσωτερικό του ναού, όπου σύμφωνα με πληροφορίες αγκάλιασε την πεθερά του.

Δίπλα του βρίσκεται και η κόρη τους, Βικτόρια, η οποία βιώνει με βαθιά συγκίνηση την απώλεια της μητέρας της.

Η ταφή της Γωγώς Μαστροκώστα θα πραγματοποιηθεί στο Ευηνοχώρι Αιτωλοακαρνανίας, τον τόπο καταγωγής της.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ditb2flajg89?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Από τη γυμναστική στην τηλεόραση

Γεννημένη στις 3 Σεπτεμβρίου 1970 στο Ευηνοχώρι Αιτωλοακαρνανίας, η Γωγώ Μαστροκώστα ονειρευόταν να σπουδάσει Ιατρική. Η ζωή όμως την οδήγησε στη Γυμναστική Ακαδημία και στη συνέχεια στον χώρο της τηλεόρασης και της ψυχαγωγίας, όπου κατάφερε να ξεχωρίσει.

Η πρώτη μεγάλη τηλεοπτική της εμφάνιση έγινε το 1995 μέσα από την εκπομπή «Μεταξύ μας» στο MEGA, όπου εργάστηκε ως γυμνάστρια και πολύ γρήγορα έγινε ιδιαίτερα αγαπητή στο κοινό. Με την έντονη προσωπικότητα, την ενέργεια και την παρουσία της, εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της ελληνικής showbiz κατά τη δεκαετία του 2000.

Το 2007 έκανε ένα ακόμη επαγγελματικό βήμα, δοκιμάζοντας τις δυνάμεις της και στο τραγούδι με την κυκλοφορία του δίσκου «Αμαρτία».

{https://exchange.glomex.com/video/v-ditahvsfldxd?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ο γάμος, η γέννηση της κόρης της και ο καρκίνος

Παράλληλα, η προσωπική της ζωή απασχόλησε αρκετές φορές τα μέσα ενημέρωσης, κυρίως λόγω της σχέσης της με τον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή Τραϊανό Δέλλα. Οι δυο τους παντρεύτηκαν στις 28 Μαΐου 2010, σε μια διακριτική τελετή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ενώ την ίδια ημέρα βάφτισαν και την κόρη τους, Βικτώρια. Το ζευγάρι παρέμεινε ενωμένο για περισσότερα από είκοσι χρόνια, αποτελώντας ένα από τα πιο αγαπημένα και χαμηλών τόνων ζευγάρια της ελληνικής showbiz.

Η πιο δύσκολη στιγμή της ζωής της ήρθε το 2010, λίγες μόλις ημέρες μετά τη γέννηση της κόρης της, όταν διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού. Η ίδια είχε μιλήσει ανοιχτά για εκείνη την περίοδο, περιγράφοντας το σοκ της διάγνωσης και τη δύσκολη μάχη που ακολούθησε.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ditaccj6jcm9?integrationId=40599y14juihe6ly}

Οι άμεσες επεμβάσεις και οι θεραπείες την ανάγκασαν να στερηθεί τους πρώτους μήνες με το παιδί της, κάτι που, όπως είχε παραδεχτεί δημόσια, τη σημάδεψε βαθιά. Παρ’ όλα αυτά, αντιμετώπισε την ασθένεια με δύναμη και αξιοπρέπεια, επιλέγοντας μάλιστα να μιλήσει δημόσια για τον καρκίνο του μαστού με στόχο να ευαισθητοποιήσει και να στηρίξει άλλες γυναίκες.

Η Γωγώ Μαστροκώστα αφήνει πίσω της την εικόνα μιας γυναίκας δυναμικής, μαχητικής και αγαπητής, που πάλεψε σκληρά απέναντι στις δυσκολίες της ζωής, έχοντας πάντα στο πλευρό της την οικογένειά της.