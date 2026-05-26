Την τελευταία του πνοή στα 49 του χρόνια άφησε ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού μετά από σκληρή μάχη με τη νόσο του κινητικού νευρώνα.

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης και πένθους τελέστηκε η κηδεία του Παρασκευά Άντζα στο Μοναστηράκι Δράμας, με την οικογένεια, συγγενείς, φίλους και πλήθος ανθρώπων του ποδοσφαίρου να του απευθύνουν το τελευταίο αντίο. Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών, έπειτα από μάχη με την Πλάγια Μυατροφική Σκλήρυνση (ALS), μια ασθένεια με την οποία πάλεψε με αξιοπρέπεια. Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου, όπου από νωρίς είχαν συγκεντρωθεί στεφάνια στη μνήμη του.

Στην κηδεία έδωσαν το «παρών» πρώην συμπαίκτες του από την πορεία του σε συλλόγους όπως ο Ολυμπιακός, η Ξάνθη αλλά και την Εθνική Ελλάδας. Ανάμεσά τους οι Γρηγόρης Γεωργάτος, Νέρι Καστίγιο, Σπύρος Βάλλας, Πρέντραγκ Τζόρτζεβιτς, Βασίλης Τοροσίδης, Δημήτρης Σιόβας, Αβραάμ Παπαδόπουλος και Χρήστος Πατσατζόγλου, καθώς και πολλοί ακόμη άνθρωποι του ποδοσφαίρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στεφάνι στη μνήμη του απέστειλαν η ΠΑΕ Ολυμπιακός και ο Βαγγέλης Μαρινάκης, εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο τα συλλυπητήριά τους προς την οικογένεια του εκλιπόντος. Η τελετή διεξάγεται μέσα σε έντονη συγκινησιακή φόρτιση, με την τοπική κοινωνία και τον αθλητικό κόσμο να αποχαιρετούν έναν άνθρωπο που σημάδεψε το ποδοσφαιρικό γίγνεσθαι με την πορεία και τον χαρακτήρα του.

Υπηρέτησε το ελληνικό ποδόσφαιρο με πάθος, ήθος, αξιοπρέπεια και αφοσίωση. Μαχητής των γηπέδων, μαχητής της ζωής. Ο Παρασκευάς Άντζας ξεκίνησε την καριέρα του στον Πανδραμαϊκό, στη συνέχεια φόρεσε τη φανέλα της Ξάνθης και το 1998 πήρε μεταγραφή στον Ολυμπιακό. Μετά από δύο θητείες στους «ερυθρόλευκους» κατέκτησε 7 πρωταθλήματα και 3 κύπελλα.

Τη θλίψη της για τον θάνατό του εξέφρασε και η UEFA με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο μήνυμά της ανέφερε πως είναι συγκλονισμένη από την απώλεια του πρώην διεθνούς ποδοσφαιριστή, υπενθυμίζοντας ότι ο Παρασκευάς Άντζας φόρεσε 26 φορές τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας και συμμετείχε στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Νέων Κ21 το 1998. Παράλληλα, εξέφρασε τα συλλυπητήριά της προς την οικογένεια και τους φίλους του.

Παρασκευάς Άντζας: «Το παιδί μου το καθάρισε σε επτά μήνες»

Συντετριμμένη η μητέρα του, μίλησε στο STAR και δεν έκρυψε τον ανείπωτο πόνο της για τον θάνατο του γιου της. «Το παιδί μου ήταν πάρα πολύ καλό παιδί, πάρα πολύ καλό παιδί. Πώς του έτυχε αυτό το πράγμα; Τι ήταν αυτό που το βρήκε; Το καθάρισε σε επτά μήνες», είπε με λυγμούς και πρόσθεσε: «Από τότε που αρρώστησε το παιδί μου, εγώ δεν έχω σταματήσει να κλαίω, γιατί μου λένε να μην κλαίω, να κάνω κουράγιο. Πόσο κουράγιο θα κάνω; Αυτό ήταν το παιδί μου κι έφυγε». «Ήταν ένα παιδί διαμάντι, πάρα πολύ καλό παιδί. Ήταν πάρα πολύ καλό παιδί. Τα παιδιά του τα αγαπούσε, έδινε και την ψυχή του, αν και ήταν χωρισμένος. Από στεναχώρια το έπαθε αυτό το πράγμα», είπε η μητέρα του.

