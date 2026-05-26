Η Φαίη Σκορδά αποκάλυψε την τελευταία συνομιλία που είχε με τη Γωγώ Μαστροκώστα.

Το πρωί της Τρίτης 26 Μαΐου, η Φαίη Σκορδά μίλησε στον αέρα της εκπομπής «Buongiorno» για τον πρόωρο θάνατο της Γωγώς Μαστροκώστα, αποκαλύπτοντας μάλιστα το περιεχόμενο της τελευταίας τους συνομιλίας.

Η Γωγώ Μαστροκώστας, έφυγε από τη ζωή της ξημερώματα της Δευτέρας 25 Μαΐου, σε ηλικία 56 ετών, έχοντας δώσει την προσωπική της μάχη για την υγεία της.

Η παρουσιάστρια του MEGA, θέλησε να μοιραστεί με τους τηλεθεατές και τους συνεργάτες της την προσωπική της άποψη για την Γωγώ Μαστροκώστα, με την οποία διατηρούσαν κοινωνικές σχέσεις, χωρίς ωστόσο να τις συνδέει μία στενή φιλία.

«Είναι από αυτές τις περιπτώσεις… Είναι το φως της. Προφανώς ήταν ένα αγαπητό πρόσωπο ως παρουσιάστρια, γυμνάστρια, είχε και μία σειρά, είχε μία τηλεοπτική παρουσία. Δεν είναι όμως αυτό… Είχε ένα φως», τόνισε αρχικά η Φαίη Σκορδά και στη συνέχεια αποκάλυψε ότι εχθές ανέτρεξε σε προσωπικές τους συνομιλίες:

«Εγώ χθες μπήκα, δεν ξέρω γιατί το έκανα, στις συνομιλίες μας. Δεν ήμασταν κολλητές, φίλες κολλητές. Είχαμε μία κοινωνική που την εκτιμούσα πάρα πολύ και με εκτιμούσε πάρα πολύ και κάποιες στιγμές σαν μαμάδες, επειδή έμεναν και νότια, είχαμε κάποια επικοινωνία… Όταν το βλέπεις λίγο πιο αποστασιοποιημένα… Πολύ αξιοπρεπής γυναίκα, πάρα πολύ αξιοπρεπής γυναίκα. Τελευταία φορά της είχα ζητήσει να δώσει μία συνέντευξη. Δεν μου είπε κάτι! Όλοι ήξεραν ότι υπήρχε ένα θέμα, αλλά δόξα τω Θεώ, από διακριτικότητα κανείς δεν… πέρα από το τελευταίο διάστημα που γράφτηκαν κάποια πραγματάκια. Μου είχε απαντήσει: «Τώρα ακόμα έχω κάποια θεματάκια, κάποια στιγμή θα το κάνουμε». Δηλαδή, ούτε να πει, ούτε να εξηγήσει, ούτε να δώσει λεπτομέρειες, ούτε να μην απαντήσει καθόλου… Βλέπεις άλλοι, που μπορεί να μην έχουν και θέματα μπορεί να μην απαντήσουν ποτέ. Αυτό δεν σημαίνει ότι είσαι αξιοπρεπής!».

