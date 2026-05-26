Δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του για τον θάνατο της αγαπημένης φίλης του.

Με τρεμάμενη φωνή και φανερά συγκινημένος ο Χάρης Σιανίδης μίλησε στο «Buongiorno» για τον χαμό της καλής του φίλης, Γωγώς Μαστροκώστα.

Οι δυο τους υπήρξαν στενοί φίλοι μέχρι το τέλος της ζωής της, με τον manager να αναφέρει οτι δεν της στάθηκε όπως θα έπρεπε, λόγω των προβλημάτων που αντιμετώπιζε και ο ίδιος το τελευταίο διάστημα.

Συγκεκριμένα ο Χάρης Σιανίδης είπε: «Χίλια συγγνώμη, είμαι πολύ χάλια. Ήταν ένα πολύ δικό μου άτομο. Της χρωστάω πάρα πολλά γιατί με βοήθησε, ήταν ένα μεγάλο κεφάλαιο για εμένα. Με έπιασε από το χέρι 19 ετών και ήμασταν πάντα οι δυο μας. Εγώ και εκείνη, αχώριστοι».

Στη συνέχεια, δήλωσε: «Προσπαθούσα να είμαι δίπλα της, ήμασταν πάρα πολλά χρόνια μαζί. Τον τελευταίο χρόνο είχα και εγώ κάποια δικά μου θέματα και δεν ήμουν αντάξιος των προσδοκιών της, νομίζω. Υπήρχε πολύ μεγάλη αγάπη. Ήταν για εμένα ένα είδωλο. Η οικογένειά της είναι φανταστική. Και για εμένα οικογένειες η μητέρα της, η Φώφη, ο Δημήτρης, ο Τραϊανός, η Βικτόρια, όλοι. Δεν την άφησαν ούτε δευτερόλεπτο. Δεν υπάρχουν άνθρωποι σαν τον Τραϊανό Δέλλα, ήταν μια βιβλική φιγούρα. Δεν κοιμήθηκε ούτε για ένα λεπτό. Τόσα χρόνια ήταν από πάνω της. Και το τελευταίο διάστημα ήταν απίστευτο. Η μητέρα της η Σπυριδούλα. Όλοι, όλοι».

