Πού και πότε θα γίνει η κηδεία της Γωγώς Μαστροκώστα.

Την ώρα και την ημέρα της κηδείας της Γωγώς Μαστροκώστα, ανακοίνωσε με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η κόρης της, Βικτώρια Δέλλα.

Όπως γράφει, θα πραγματοπιηθεί την Τετάρτη στις 12:00 στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στο Ελληνικό, ενώ η ταφή θα γίνει στο Μεσολόγγι, τόπος καταγωγής της Γωγώς Μαστροκώστα.

Συγκεκριμένα, αναφέρει:

«Εκ μέρους της οικογένειας, η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Τετάρτη και ώρα 12:00 στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στο Ελληνικό.

Θα ακολουθήσει η ταφή στο εξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου, στον τόπο καταγωγής της μανούλας μου, για όσους επιθυμούν να παραστούν.

Αντί στεφάνων, η οικογένεια επιθυμεί δωρεά στο Ίδρυμα Φλόγα. Θα υπάρχει κυτίο στην εκκλησία για οποιαδήποτε προσφορά».