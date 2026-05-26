«Μην αυταπατάστε, η δήθεν θεσμικότητα δεν μπορεί να καμουφλάρει τον πολιτικό σας κατήφορο», αναφέρει ο Νίκος Ανδρουλάκης απευθυνόμενος στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Απαντήσεις για την ελληνική κοινωνία ζητά ο Νίκος Ανδρουλάκης, απευθυνόμενος στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Ο κ. Μητσοτάκης αναρωτιέται ποιος είναι ο συνεπής και θεσμικός. Σίγουρα δεν είναι ο ίδιος, που από τη μια στη συνταγματική αναθεώρηση προτείνει την καθιέρωση μίας εξαετούς θητείας για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αλλά από την άλλη ανανεώνει για άλλα 6 χρόνια τη θητεία του Κεντρικού Τραπεζίτη, φτάνοντας τα 18 χρόνια συνολικά και κάνοντας και εδώ την Ελλάδα ευρωπαϊκή εξαίρεση» αναφέρει σε δηλώσεις του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης συνεχίζει και απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό σημειώνει πως «εμείς δεν μιλάμε γενικά και αόριστα για θητείες, τις καθιερώσαμε πρώτα απ’ όλα μέσα στο ίδιο μας το κόμμα. Αφήστε, λοιπόν κ. Μητσοτάκη, τους φθηνούς συνδικαλισμούς και απαντήστε για αυτά που αφορούν την ελληνική κοινωνία:

-γιατί ακόμη και σήμερα με εσάς Πρωθυπουργό χιλιάδες δανειολήπτες παραμένουν όμηροι των funds και των servicers λόγω των «κόκκινων» δανείων;

-γιατί έχουμε χρεώσεις και προμήθειες που επιβαρύνουν δυσανάλογα το κόστος ζωής;

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

-γιατί η διαφορά επιτοκίου χορηγήσεων - καταθέσεων παραμένει μια από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη;

Ο Νίκος Ανδρουλάκης καταλήγει λέγοντας πως «η διακυβέρνηση σας είναι ταυτισμένη με την αδικία, τη διαφθορά και τις ανισότητες. Μην αυταπατάστε, η δήθεν θεσμικότητα δεν μπορεί να καμουφλάρει τον πολιτικό σας κατήφορο».