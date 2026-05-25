Τους τρεις πυλώνες του ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση του δημογραφικού ζητήματος παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο Συνέδριο «Δημογραφικό 2026».

«Τα πάντα πλέον είναι ακριβά. Από τα ενοίκια μέχρι τα τρόφιμα. Το τοπίο για ένα ζευγάρι δεν είναι απλώς δύσκολο, είναι ομιχλώδες και ανασφαλές. Οι νέες γυναίκες δεν προλαβαίνουν καν να σκεφτούν τη μητρότητα.

Οι σημερινοί νέοι ξέρουν ότι δεν θα περάσουν καλύτερα από τους γονείς τους», είπε και συνέχισε:

«Θα σας παρουσιάσω τους βασικούς πυλώνες του σχεδίου μας.

Ο πρώτος πυλώνας είναι η αναγέννηση της ελληνικής υπαίθρου. Στόχος μας είναι τα ισχυρά κίνητρα για μετεγκατάσταση. Η ελληνική περιφέρεια βρίσκεται όμηρος της κυβερνητικής ανικανότητας. Από 12 περιφερειακά σχέδια ανάπτυξης χαρτογραφήσαμε τις ιδιαιτερότητας και προτείνουμε στοχευμένα μέτρα.

Ο δεύτερος πυλώνας είναι η επανίδρυση του κοινωνικού κράτους. Προτείνουμε βρεφική αγωγή, επίδομα για πιστοποιημένες δαπάνες του παιδιού και ποιοτική εκπαίδευση μέχρι το πανεπιστήμιο. Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στο μέλλον με τα κατάλληλα εφόδια.

Ο τρίτος πυλώνας είναι οι παρεμβάσεις στα αστικά κέντρα. Η στέγη έγινε μπίζνα. Το κορυφαίο πρόβλημα των αστικών κέντρων είναι η στέγαση των νέων ζευγαριών. Αυτά σχεδιάζονται σε πολλά ευρωπαϊκά κράτη. Ασφάλεια και στήριξη στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή με κάλυψη των απαιτούμενων φαρμάκων.

Θέλω να στείλω ένα μήνυμα: Έχουμε χρέος όλοι μας, ανεξάρτητα από τις ιδεολογικές μας διαφορές, να αντιστρέψουμε τη δημογραφική κατάρρευση, είναι θέμα εθνικό, κοινωνικό και οικονομικό.

Παλεύουμε για την πολιτική αλλαγή, το δημογραφικό αφορά και την εθνική μας κυριαρχία. Ας κάνουμε πράξη την πολιτική αλλαγή πράξη».\

