Πώς σχολίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την εισήγησή του στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, το νέο πολιτικό σκηνικό.

«Εξαγγέλλονται νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισήγησή του στο υπουργικό συμβούλιο, σχολιάζοντας το νέο πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται μετά την ανακοίνωση του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού και την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα με νέο πολιτικό φορέα.

«Θεσμικές, υποτίθεται, δυνάμεις χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους, σε μία πολιτική Βαβέλ με κοινό τόπο την καταγγελία της κυβέρνησης, παράδειγμα το ΠΑΣΟΚ που δεν υπερψήφισε την παραμονή Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδας».

Την ίδια ώρα τόνισε πως «εμείς στηρίζουμε τα εισόδημα σε έκτακτες κρίσεις και προωθούμε αλλαγές που παγιώνουν την πρόοδο της χώρας» και διευκρίνισε πως «η επιδότηση του Diesel επεκτείνεται και για τον Ιούνιο, με 15 λεπτά, κάτι που θα το κρατήσει φθηνότερο κατά 30 λεπτά σε σχέση με Μάρτιο».

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στην εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. «Τέλη Ιουνίου η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί» και σχολίασε πως «οι πολίτες αντιλαμβάνονται τη σημασία της σταθερότητας και σιγουριάς εν μέσω αβεβαιότητας. Αυτό ήταν και το μήνυμα των εκλογών στην Κύπρο».