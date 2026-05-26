Στην παρουσίαση του βιβλίου: «Ρούμελη – Άγραφα: Στα βήματα του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας» θα δώσει το «παρών» αύριο, Τετάρτη (27/5), στις 20:00, ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.
Στην παρουσίαση θα μιλήσει ο Δημήτρης Γόντικας, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ.
Η έκδοση θα παρουσιαστεί από τον Θανάση Λεκάτη, μέλος του Τμήματος Ιστορίας της ΚΕ του ΚΚΕ. Θα ακολουθήσει μουσικό πρόγραμμα με τραγούδια για τον Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας.
Η παρουσίαση του βιβλίου θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Ζωοδόχου Πηγής (Ακαδημίας 67, πλησίον βιβλιοπωλείου Σύγχρονης Εποχής).